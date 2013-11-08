به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای ذوبآهن اصفهان و نفت تهران در چارچوب رقابتهای مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی تا دقایقی دیگر در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار میشود.
برای ذوبآهن در این بازی میلان میاتویچ، درون دروازه قرار میگیرد و محمد صلصالی، سپهر حیدری، سینا عشوری، قاسم حدادیفر، مرتضی تبریزی، محسن مسلمان، اکبر ایمانی، مصطفی اکرامی، بیاتینیا و رجبزاده بازی میکنند.
همچنین در ترکیب تیم نفت تهران نیز سوشا مکانی، درون دروازه قرار گرفته و وریا غفوری، محمدامین حاجمحمدی، احمد آل نعمه، وحید حمدینژاد، کمال کامیابینیا، علیرضا عزتی، حسین ابراهیمی، رسول نویدکیا، وحید امیری، مهرداد اولادی بازی میکنند.
