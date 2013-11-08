تدین به نماینده مصر باخت و حذف شد/ پیروزی تیغی و تکمار در گام نخست

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای کاراته قهرمانی رده های سنی جهان که روز گذشته با حضور کاراته کاهایی از 92 کشور جهان در شهر "گوادالاخارا" اسپانیا آغاز شده در کاتای انفرادی امیربهادر تدین امروز کار خود را با پیروزی آغاز کرد. وی در پیکار با "اکارت" از دانمارک با 5 پرچم پیروز شد. کاتاروی تیم کاراته جوانان ایران در دومین دیدار خود به مصاف "عبدالرحمان" از مصر رفت و با وجود ارائه نمایشی مناسب و درحالیکه همگان در انتظار پیروزی وی بودند با رای داوران، 3 بر 2 بازنده شد. تدین به دلیل شکست حریف مصری در گام بعد از دور مسابقات کنار رفت.

اما در کومیته و در وزن منهای 55- کیلوگرم پسران میلاد تیغی در نخستین مبارزه به مصاف نماینده لوکزامبورگ رفت و به پیروزی دست یافت تا راهی مرحله بعدی شود. در وزن 48-کیلوگرم نیز کومیته دختران، "سمیه تکمار" گام نخست را محکم برداشت و مقابل حریفی از مجارستان 4 بر یک پیروز شد.



"زهرا طرازپور"، "دانیال زحمتکش"، "شهاب نوروزی" و علی بهبود" دیگر نمایندگان کومیته جوانان ایران در روز دوم مسابقات قهرمانی جهان در اسپانیا هستند که هنوز روی تاتامی نرفته اند.

امروز همچنین کومیته کاهای جوان ایران در دو بخش دختران و پسران نیز با رقیبان خود پیکار می کنند.