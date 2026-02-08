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۱۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۲۵

پس از شکست برابر ملوان؛

اوسمار:بار اولی نیست که این اتفاقات می افتد/ناراحتی باید همین جا بماند

اوسمار:بار اولی نیست که این اتفاقات می افتد/ناراحتی باید همین جا بماند

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: ناراحتیم اما همین جا باید آن را بگذاریم و روی دیدارهای بعدی تمرکز کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، اوسمار ویه را در نشست خبری پس از شکست یک بر صفر پرسپولیس مقابل ملوان بندرانزلی گفت: ناراحتیم! کار سختی در بازی داشتیم. از شانس های خودمان استفاده نکردیم. می توانستیم به صدر جدول برویم. دفعه اولی نیست که این اتفاق می افتد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس افزود: به هر حال بازی امروز تمام شده است و با ناراحتی چیزی بر نمی گردد. امتیازات این بازی دیگر بر نمی گردد و ناراحتی هم باید همین جا تمام شود. حواس خود را روی بازی های بعدی باید بگذاریم تا از موقعیت های خودمان بهتر استفاده کنیم.

کد مطلب 6743204

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    نظرات

    • رضا IR ۰۷:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۰
      1 0
      پاسخ
      شما از لحاظ فنی باختیدحیف از این همه پول وادعای بازیکنان اشکال شما زمانی است که به جوان‌ترها اعتماد ندارید سروش تمام شده است عنایت زاده وصادقی رابه نیمکت دوختید صحرایی هم همینطور تیم روح روحیه ندارد ارونوف را بیرون می آورید تیم رادفاعی ترمی کنید کادرفنی جرات ندارد از جوان‌ترها استفاده کند چرا صادقی تکنیکی ومحمدخدابنده لورابه میدان نمی آورید اصلا تیم شماکلافه است رو به عقب بازی می کنید درحالی که باختید ۸۰دقیقه طرحی برای برد نداشتید این پرسپولیس هیچی نمیشود از توقف و اشتباهات تیمهای رقیب استفاده نمی کند

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