اوسمار:بار اولی نیست که این اتفاقات می افتد/ناراحتی باید همین جا بماند

به گزارش خبرنگار مهر، اوسمار ویه را در نشست خبری پس از شکست یک بر صفر پرسپولیس مقابل ملوان بندرانزلی گفت: ناراحتیم! کار سختی در بازی داشتیم. از شانس های خودمان استفاده نکردیم. می توانستیم به صدر جدول برویم. دفعه اولی نیست که این اتفاق می افتد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس افزود: به هر حال بازی امروز تمام شده است و با ناراحتی چیزی بر نمی گردد. امتیازات این بازی دیگر بر نمی گردد و ناراحتی هم باید همین جا تمام شود. حواس خود را روی بازی های بعدی باید بگذاریم تا از موقعیت های خودمان بهتر استفاده کنیم.