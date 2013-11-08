به گزارش خبرنگار مهر، افشین ناظمی پس از شکست تمیش راه‌آهن تهران سورینت و حذف از رقابتهای جام حذفی کشور، اظهار کرد: این پیروزی را به ابراهیم‌زاده و هواداران تیم فوتبال سورینت تبریک می‌گویم. بازیکنان راه‌آهن سورینت باهوش بازی کردند و توانستند ما را شکست دهند اما متاسفانه بازیکنان داماش قدر فرصت‌های خود را در این دیدار ندانستند.



وی با بیان اینکه این شکست را به خاطرات فوتبال می‌سپاریم، گفت: برای حضور مقتدرانه در نیم‌فصل دوم خود را آماده می‌کنیم و اردوی آمادگی داماش در جزیره کیش برگزار می‌شود و بر روی مسابقات لیگ تمرکز داریم.



سرمربی تیم فوتبال داماش گیلان با اشاره به مشکلات مالی داماش، خاطرنشان کرد: باید همه به داماش کمک کنند و فقط با تلاش‌های بی‌وقفه عابدینی کار به جایی نمی‌بریم. در صورتی که مسائل مالی تیم حل نشود، اردوی کیش لغو شده و در رشت تمرین می‌کنیم.



ناظمی با بیان اینکه در تلاش برای حفظ تمامی بازیکنان داماش هستیم، تصریح کرد: کبه، داسیلوا و عسگری از داماش جدا شده‌اند. باید بگویم که افشین چاوشی در لیست مازاد داماش قرار ندارد و به این بازیکن نیاز داریم. در تلاش هستیم اجازه جدایی بازیکنی از تیم را ندهیم ولی در صورت ادامه مشکلات مالی، چاره‌ای جز صدور رضایت‌نامه برخی بازیکنان که خواهان پیوستن به سایر تیم‌ها هستند را صادر می‌کنیم.