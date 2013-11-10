بصیرت عاشورایی یکی از مباحث برنامه محور اوقاف و امور خیریه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌السلام حسین اژدری اظهار داشت: طرح بصیرت عاشورایی یکی از مباحث برنامه محور سازمان اوقاف و امور خیریه است که هر ساله در کل کشور برگزار می‌شود.

وی یکی از محورهای این طرح را بصیرت بخشی به جامعه در رابطه با شهادت اباعبدالله‌الحسین و قیام ایشان بیان داشت و تصریح کرد: این بصیرت بخشی در واقع به معنی جهت دادن مراسمات عزاداری به بحث‌های معرفتی و شعوری در رابطه با حادثه عاشورا خواهد بود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در ادامه صحبت‌های خود کشور ایران را همانند یک حسینیه دانست و گفت: اگر ایران را حسینیه اباعبدالله الحسین بدانیم، اصفهان مرکز این حسینیه خواهد بود؛ چراکه در استان اصفهان در تمامی سال مراسمات عزاداری برای سرور و سالار شهیدان برپا است.

وی با اشاره به اینکه تنها آشنایی با اهداف قیام امام حسین (ع) می‌تواند ما را به ایشان نزدیک کند، افزود: طبق برنامه ریزی‌های انجام شده قرار است مراسماتی در کنار بقاع متبرکه با عنوان بصیرت عاشورایی برگزار شود تا بتوانیم علاوه بر شناخت اهداف قیام و تشویق به تفکر برآن، آن ارزش‌ها و اهداف را بر روی نظام ولایی که تحت ولایت امر ولی فقیه است، پیاده سازیم.

اژدری ادامه داد: در این جلسات مباحث آسیب شناسی، از قبیل بیان دلایل رخ دادن واقعه کربلا را خواهیم داشت.

وی بیان داشت: باید بدانیم که چرا پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)، با گذشت 50 سال، امت پیامبر(ص) با پاره تن ایشان اینگونه رفتار کردند، باید بدانیم که چه دلایلی باعث انحراف مسلمانان شد و ما از آن درس بگیریم.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: این مباحث نیازمند بصیرت‌زایی است و باید این بصیرت در میان تمامی اقشار جامعه به وجود آید.

وی ادامه داد: طرح ملی بصیرت عاشورایی با هدف آشنایی با اهداف قیام سرور و سالار شهیدان در جوار 300 بقاع متبرکه در استان اصفهان برگزار می‌شود.

اژدری افزود: در این طرح، مراسمات عزاداری یا در شروع برنامه و یا در خاتمه در یکی از بقاع قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه مسیر حرکت دسته‌های عزاداری در اصفهان مشخص شده است، گفت: در شهرستان ها نیز پس از برگزاری جلساتی با امام جمعه، فرماندار، دست اندرکاران فرهنگی مسیر حرکت عزاداران مشخص خواهد شد و متعاقبا اعلام می‌شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان اظهار داشت: به جرات می‌توان گفت که اگر امامزاده ای ظرفیت برگزاری حتی یک روضه را داشته باشد این کار را انجام داده است و مراسمات عزاداری را با شکوه هرچه تمام تر برگزار می‌کند.

وی در ادامه گفت: طبق برنامه ریزی‌های انجام شده ، برنامه شاخص بصیرت عاشورایی در ماه های محرم و صفر به طور مداوم برگزار می‌شود.

اژدری علت این تداوم را در گیر کردن مردم به واقعه عاشورا در خارج از دهه اول محرم دانست و گفت: باید علاوه بر دهه اول محرم در سایر ماه ها نیز بحث بصیرت بخشی حضرت زینب (س)، قافله اسیران و دیگر مصائب و وقایع را داشته باشیم.

وی عنوان داشت: در این طرح از سخنرانان کشوری دعوت شده تا بتوانیم در کل استان، میزبان خوبی برای عزاداران امام حسین (ع) باشیم.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان افزود: برای برگزاری هرچه بهتر این مراسمات، بالغ بر 250 مبلغ از استان و 40 مبلغ اعزامی از قم در بقاع متبرکه حضور دارند.

وی ادامه داد: برپایی "ایستگاه های همه واقف باشیم"، خیمه های معرفت و برگزاری عزاداری با حضور دسته جات عزاداری و اطعام عزاداران از محل اجرای نیات واقفین، دعوت از هیئات مذهبی به منظور حضور در بقاع متبرکه، برپایی نمایشگاه فرهنگی، و برگزاری ویژه مراسمات عاشورا، تاسوعا ، اربعین حسینی، 28 صفر و شهادت امام رضا(ع) برگزار می‌شود.

