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۲۵ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۲۶

کهوند:

گازرسانی به 17 كارخانه قير شهرك صنعتي آشتيان

گازرسانی به 17 كارخانه قير شهرك صنعتي آشتيان

اراک - خبرگزاری مهر: گاز طبيعي به 17 كارخانه تغليظ قير واقع درشهرك صنعتي مزرعه نو از توابع شهرستان آشتيان در استان مركزي رسيد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مديرعامل شركت گاز استان مركزي گفت: گازرساني به كارخانه هاي تغليظ قير شهرك صنعتي مزرعه نو از توابع شهرستان آشتيان از طريق شركت گاز استان مركزي صورت گرفته كه هزينه تامين كالا و اجراي اين پروژه بالغ بر500ميليون ريال بود.

محسن كهوند ادامه داد: برای گازرساني به اين 17 كارخانه 560 متر شبكه گاز اجرا شده است و 17 مورد ايستگاه ميترينگ به ظرفيتهاي 400 مترمكعبي نصب شده است.

وی در ادامه افزود: با اجراي گازرساني به اين شهرك صنعتي تعداد 17كارخانه تغليظ قير ازنعمت گاز طبيعي بهره مند و سوخت اوليه اين كوره ها با گاز طبيعي خواهد شد كه دركاهش آلودگي هوا سهم بسزايي خواهد داشت.

مديرعامل شركت گاز استان مركزي با بيان اينكه قبل از اين كارخانه هاي تغليظ قير در اين شهرك از نفت كوره استفاده مي كردند گفت: اين كارخانه ها براي كوره هاي خود از نفت كوره استفاده مي كردند و بطور ميانگين ساليانه بالغ بر 25 ميليون ليتر سوخت مايع استفاده مي کردند.

وی اضافه کرد: با گازرساني به اين كارخانه ها سالانه بالغ بر 25 ميليون ليتر در فرآورده هاي نفتي صرفه جويي اقتصادي می شود.

کد مطلب 2215091

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