تشکیل دو پایگاه امنیت اطلاعات سپاه در کلانشهر اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامعلی سلیمانی پیش از ظهر شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه تشکیل سپاه پاسداران و بسیج در دهه اول شکلگیری با موفقیتهای خوبی همراه بوده است، ادامه داد: اما رویکرد فعالیتهای این نهاد در دهه دوم تغییر کرد و شیوههای عملکرد این نیروها از حالت بومی خارج شده بود و برخی از رویکردهای بیرونی در این سازمان رخنه پیدا کرده بود.
سپاه در دهه اخیر به رویکردهای اصلی خود بازگشته است
وی با اشاره به اینکه خوشبختانه در دهه اخیر ساختار سپاه پاسداران و بسیج مجدداً به دهه اول خود بازگشته است، افزود: در این راستا از سال 86 رویکرد فعالیتهای این سازمان تغییر کرد و به دنبال آن پایگاههای فرماندهی سپاه در استانها تشکیل شد.
فرمانده سپاه صاحبالزمان (عج) با بیان اینکه حفاظت از انقلاب اسلامی یکی از وظایف مهم این نهاد است، افزود: در این زمینه برنامههای راهبردی در محلات، اقشار و سازمانهای تخصصی تعریف شده است.
وی همچنین با اشاره به تشکیل 31 هزار حلقه تربیتی در استان اصفهان گفت: بیش از 600 هزار نفر در این حلقههای تربیتی شرکت میکنند.
سلیمانی به تدوین بیش از 200 برنامه و انجام 800 فعالیت در طول سال در سازمان بسیج کشور اشاره کرد و افزود: سپاه علاوه بر فعالیتهای بسیجی در زمینه دیگر امورات نیز فعالیتهایی را انجام میدهد.
وی ایجاد امنیت در هنگام ایجاد بحران در کلانشهرها را از دیگر وظایف سپاه دانست و ادامه داد: در این راستا و پس از اتفاقات سال 88 تاکنون دو یگان امنیتی در کلانشهر اصفهان ایجاد شده است.
فرمانده سپاه صاحبالزمان (عج) با بیان اینکه شناسایی بحرانهای شهری یکی از وظایف نیروهای امنیتی سپاه در کلانشهرها است، اظهار داشت: برای مثال نیروهای امنیتی در استان اصفهان بسیاری از وقایع امنیتی اخیر و به ویژه اتفاقات ناشی از خشکسالی در شرق اصفهان و همچنین آتشسوزی در کارخانه تولید قارچ در تاسوعا و عاشورای حسینی را پیشبینی کرده بودند.
وی با بیان اینکه نیروهای مردمی مهمترین منبع خبر پایگاههای امنیت اطلاعات سپاه صاحبالزمان (عج) اصفهان هستند، افزود: همچنین نیروهای امنیتی سپاه در استان اصفهان وظیفه امنیت فرودگاهها و ماموریتهای امدادرسانی در مواقع ضروری را بر عهده دارند.
سلیمانی با بیان اینکه مقابله با تهدیدات نرم از دیگر وظایف سازمان مقاومت بسیج کشور است، ادامه داد: در این راستا نیز فعالیتهای خوبی در سطح کشور و به دنبال آن در استان اصفهان انجام شده است.
وی با اشاره به فعالیت بسیج سازندگی در استان اصفهان اظهار داشت: در این راستا در سال گذشته بیش از 100 پروژه عمرانی توسط این بخش از قشر بسیجی استان به سرانجام رسیده است.
فرمانده سپاه صاحبالزمان (عج) همچنین به اعزام بسیجیان استان اصفهان به اردوهای راهیان نور اشاره کرد و افزود: در سال جاری 80 هزار دانشآموز و 120 هزار نفر از عموم مردم استان در این اردوها به صورت داوطلبانه شرکت کردند.
وی ادامه داد: در این راستا سپاه صاحبالزمان (عج) اصفهان امکانات مورد نیاز برای حضور دو هزار نفر در هر دوره را در مناطق جنوب کشور فراهم کرده است.
سلیمانی در ادامه به رشد 30 درصدی ساخت دهکده دفاع مقدس اصفهان اشاره کرد و افزود: این پروژه در زمینی به مساحت 40 هزار هکتار در حال احداث است.
دهکده دفاع مقدس نقطه مقابل سیتی سنتر است
وی با بیان اینکه دهکده دفاع مقدس در محل ورودی سپاهانشهر در حال احداث است، اظهار داشت: فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در نظر گرفته شده برای این پروژه نقطه مقابل سیتی سنتر است و ضروری است که مسئولان به این امر توجه ویژه داشته باشند.
فرمانده سپاه صاحبالزمان (عج) به ایجاد 300 ورزشگاه جدید در استان اصفهان را از دیگر اقدامات سپاه صاحبالزمان (عج) اصفهان دانست و ادامه داد: 50 ورزشگاه به مساحت یکهزار متر و 250 ورزشگاه نیز به مساحت 500 متر احداث شده است.
