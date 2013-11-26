کمیسیون بانوان در مسیر تعالی خانواده و بانوان حرکت کند / معرفی سرپرست دفتر بانوان و خانواده استانداری مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار استان مرکزی عصر سه شنبه در این جلسه با اشاره به اهمیت پرداختن به حوزه بانوان گفت: استانداری مرکزی آمادگی استفاده از ظرفیت و پتانسیل بانوان توانمند را دارد.



وی با اشاره به اینکه وظیف مسولان در جمهوری اسلامی فراهم کردن شرایط برای فعالیت و پیشرفت جامعه است، ادامه داد: همه برای ارتقاء سطح فرهنگی و اجتماعی جامعه تلاش می کنند و باید زمینه برای فعالیت همه گروه ها با افکار صحیح و متناسب با فرهنگ جامعه فراهم شود.

فعالیت بانوان بهتر شود



استاندار مرکزی اضافه کرد: کمیسیون بانوان باید در راستای پیشبرد جامعه به سمت رشد و تعالی حرکت کند و فعالیت ها و امور بانوان را به سمت و سوی بهتری بکشاند.



مقیمی ادامه داد: بانوان باید دست به دست هم دهند و با همکاری با امور بانوان استان موانعی را که بر سر راه پیشرفت جامعه است برداشته تا بانوان بتوانند در مسیر که می خواهند حرکت کنند.



وی توجه به مسایل خانواده و تربیت فرزندان را از مهمترین وظایف بانوان دانست و افزود: بانوان می توانند با انجام صحیحی این امر به موازات آن در جامعه حضورفعال و تاثیرگذار داشته باشند.

از امکانات استان باید استفاده کرد



استاندار مرکزی، با بیان اینکه استان مرکزی امکانات وسیعی دارد که باید از این امکانات به درستی استفاده شود افزود: باید به درستی از این امکانات استفاده و البته برای استتفاده باید برنامه ریزی گرد.



در ادامه این جلسه زهرا، فرجی ، سرپرست جدید دفتر بانوان و خانواده استانداری مرکزی گفت: مسوولان باید موضوع زنان را در برنامه های کلان و استراتژی های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت ببینند.



وی اضافه کرد: زنان تا به حال در عرصه های تصمیم سازی فعالیت های گسترده ای داشته اند و امید است در دولت جدید از توانمندی بانوان در عرصه تصمیم گیری نیز استفاده شود.

نیازمند تفکر و تامل هستیم



در ادامه سرپرست دفتر بانوان و خانواده استانداری مرکزی با اشاره به اینکه زنان در مقاطع مختلف حضور خود را در صحنه ها نشان دادند گفت: موضوع بانوان و پرداختن به این قشر در جامعه موضوع گسترده و پیچیده ای است که نیازمند تفکر و تامل بیشتر است.



زهرا فرجی پرداختن به زنان را با در نظر گرفتن شان و جایگاه زن در اسلام دانست و ادامه داد: باید به شان و کرامت زن توجه توجه شود چرا که اگر این مهم محقق شود زن به درجه بالا و جایگاه خود در جامعه اسلامی دست پیدا می کند.

زهرا فرجی به جای اشرف جواهری

در این مراسم از زحمات جواهری، مدیرکل سابق دفتر بانوان و خانواده استانداری مرکزی تقدیر شد و زهرا فرجی به عنوان سرپرست دفتر بانوان و خانواده استانداری و مشاور استاندار در امور بانوان معرفی شد.

گفتنی ست زهرا فرجی در دولت خاتمی مسئولیت امور بانوان استانداری مرکزی را به عهده داشت و در سالهای پس از آن در بخش های مختلف استانداری به عنوان کارشناس فعالیت می کرد.