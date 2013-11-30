افزایش مبلغ وام مسکن مهر به 30 میلیون تومان/ ساخت 1.1 میلیون مسکن مهر باقی ماند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد پژمان در جمع خبرنگاران با بیان این که سقف وام مسکن مهر افزایش پیدا می کند گفت: قراردادهای واگذاری معرفی به بانک واحدها انجام شده است و در حدود 2 میلیون و 200 هزار واحد مسکونی درحال ساخت است.

وی درخصوص این که چه تعداد واحد مسکونی مهر باقی مانده است، اظهارداشت: مسکن مهر تعیین تکلیف شده است و به قاطعیت می گویم که تمامی مشکلات در حال رفع است اما حذف پروژه ها آنقدر زیاد است که در دو تا سه سال دیگر به اتمام می رسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که حدود 1 میلیون و 100 هزار مسکن مهر باقی مانده است، اظهار داشت: هیچ خللی در ادامه مسکن مهر وجود ندارد و این طرح با قاطعیت ادامه پیدا می کند.

پژمان تصریح کرد: در طرح مسکن مهر تعهد شده و سرمایه گذاری انجام شده است، ضمن آن که متقاضیان توقع دارند که واحدها تحویل داده شوند، بنابراین به هیچ عنوان نمی توان پروژه را بلاتکلیف گذاشت.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با بیان این که اگر نقدی وجود داشته باشد آن را پیگیری می کنیم ، گفت: دولت تنها زمین را در اختیار تعاونی ها گذاشته و مابقی مراحل ساخت برعهده خود آنهاست؛ بنابراین اگر مشکلی در تعاونی ها وجود دارد باید مورد بررسی قرار گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که در حال بررسی افزایش تسهیلات مسکن مهر هستیم، گفت: تغییرات قیمتی در سال گذشته هزینه ساخت را افزایش داده و از آنجا که قرار بود برای دهک‌های پایین مسکن مهر ساخته شود، بنابراین تامین این قیمت‌ها دشوار است.

وی افزود: به همین منظور افزایش تسهیلات در دستور کار ما قرار گرفته است تا فشار کمتری بر این قشر بیاید.

وی با بیان این که امروز هم قرار بود نشستی را با بانک مرکزی داشته باشیم، گفت: در حال گفت و گو برای برآورد واحدهای مسکونی باقی مانده هستیم، زیرا تمام واحدها در یک اندازه پیشرفت فیزیکی نداشتند؛ بنابراین باید بررسی شود چه میزان سقف وام افزایش یابد.

در حال حاضر سقف وام مسکن مهر 25 میلیون تومان است.