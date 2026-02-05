به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مصطفی محامی در نشست مجمع دبیران قرارگاه فرهنگی استان سیستان و بلوچستان گفت: تشکیل قرارگاه فرهنگی در پیوست حکم مقام معظم رهبری مورد تأکید بوده و طبیعتاً ایجاد آن با همین عنوان قرارگاه، پیام قرارگاهی دارد؛ به این معنا که باید میان دستگاه‌های فرهنگی هماهنگی و هم‌افزایی ایجاد شود، کارها با فرماندهی مشخص و بر اساس سیاست‌های معین دنبال شود و اقدامات به‌صورت منسجم پیش برود.

وی با بیان اینکه فعالیت این قرارگاه با تأخیر آغاز شد، افزود: در دوره اخیر با حضور دبیر قرارگاه و همراهی اعضای شورای مرکزی، موضوعات مختلفی مطرح شد و در این مجموعه چند بخش کاری وجود دارد؛ بخشی سازمان‌ها و دستگاه‌های دارای قانون، دستورالعمل و ساختار رسمی هستند و بخشی دیگر گروه‌های جهادی، مردمی و مجموعه‌های مشابه‌اند که در حوزه فرهنگی و اجتماعی فعالیت می‌کنند و این دو حوزه نیز به‌طور طبیعی در هم تنیده‌اند.

وی تأکید کرد: قرار نیست یک تشکیلات موازی یا برنامه‌های جدید و مستقل ایجاد شود، بلکه مهم این است که از همه ظرفیت‌های قانونی موجود حداکثر استفاده صورت گیرد، این ظرفیت‌ها فعال شوند و میان آن‌ها هم‌افزایی شکل بگیرد البته اگر در جایی نیاز به ایجاد ساختار جدید باشد، منعی وجود ندارد، اما قدم اول استفاده از امکانات و ساختارهای قانونی موجود است.

نماینده ولی‌فقیه در استان با اشاره به غیرفعال بودن بسیاری از شوراها تصریح کرد: واقعیت این است که بسیاری از این شوراها فعال نیستند و از ظرفیت‌های قانونی آن‌ها به‌درستی استفاده نمی‌شود و یکی از آسیب‌های جدی کشور نیز همین است که اسناد و مصوبات خوبی داریم اما در بایگانی می‌ماند و به مرحله عمل نمی‌رسد بنابراین لازم است دبیرخانه‌ها فعال شوند و دبیران گروه‌ها و شوراها پای کار بیایند تا شوراها به‌صورت واقعی فعال باشند.

وی نقش دبیرخانه‌ها را بسیار مهم دانست و گفت: گاهی دبیرخانه فعال می‌تواند شورا را سرپا نگه دارد و در بخشی از فعالیت‌های قرارگاه فرهنگی، تمرکز بر فعال‌سازی همین سازمان‌ها و شوراهاست و هر مجموعه باید بر اساس مأموریت ذاتی خود کار را دنبال کند و موضوع رصد و پیگیری نیز هم از سوی دبیران شوراها و هم از سوی دبیر مجمع به‌طور جدی انجام شود.

امام جمعه زاهدان در ادامه به سیاست‌های فرهنگی سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبات شورای مرکزی قرارگاه فرهنگی، این سیاست‌ها اعلام شده و از دستگاه‌ها خواسته شده است که گزارش دهند چه اقداماتی انجام داده‌اند، چه برنامه‌هایی دارند و در صورت نیاز به بودجه فراتر از اعتبارات سازمانی، پیشنهادهای خود را ارائه کنند تا در قرارگاه فرهنگی بررسی و در صورت تصویب تأمین شود.

وی این روند را حرکتی مثبت ارزیابی کرد و افزود: اگر این فرآیند به‌درستی اجرا شود، می‌تواند به الگویی در کشور تبدیل شود، زیرا در گفت‌وگو با سایر استان‌ها چنین مدلی از انسجام میان قرارگاه فرهنگی، سیستم اجرایی استانداری، سازمان برنامه و بودجه و شوراها و دبیران کمتر دیده شده است.

آیت‌الله محامی با تأکید بر ضرورت توجه به اثربخشی اقدامات خاطرنشان کرد: همه این جلسات و ساختارها مقدمه است و مهم این است که خروجی و نتیجه چه باشد و باید ببینیم این همکاری‌ها در جامعه چه اثری گذاشته و چه تغییری ایجاد کرده است و این اثربخشی باید معیار ارزش‌گذاری و ارزیابی کارها باشد.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با تأکید بر اهمیت و فوریت کار فرهنگی اظهار داشت: این حوزه یک نیاز فوری و ضروری جامعه است، به‌ویژه در شرایطی که سال‌هاست رهبر معظم انقلاب نسبت به جنگ فرهنگی، تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی و در سال‌های اخیر جنگ شناختی و ادراکی هشدار می‌دهند و متأسفانه مانند بسیاری از تأکیدات ایشان، آن‌گونه که باید و شاید به این موضوع توجه نشده و لازم است اهتمام جدی‌تری صورت گیرد.

در ادامه نشست مجمع دبیران قرارگاه فرهنگی استان سیستان و بلوچستان، آیت‌الله محامی، با مرور تجربه‌های گذشته کشور در حوزه فرهنگ، بر ضرورت توجه جدی و عملی به مقوله تهاجم فرهنگی و ارتقای اثربخشی اقدامات فرهنگی تأکید کرد.

وی با اشاره به طرح موضوع «تهاجم فرهنگی» از سوی رهبر معظم انقلاب در سال‌های گذشته، خاطرنشان کرد: از سال‌ها قبل، مقام معظم رهبری نسبت به تهاجم فرهنگی هشدار می‌دادند، اما در برخی موارد پاسخ‌ها صرفاً معطوف به توسعه کمّی فضاهای آموزشی و افزایش تعداد دانشگاه‌ها، دانشجویان و اساتید بود، در حالی که گسترش ظاهری آموزش عالی، لزوماً مانع نفوذ دشمن و شکل‌گیری شبیخون فرهنگی در عمق همین فضاها نمی‌شود.