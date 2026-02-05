اعزام دانشجویان گلستان به اردوی راهیان نور و پیشرفت 

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جواد فرامرزی ظهر پنجشنبه اظهار کرد: اعزام دانشجویان استان گلستان به اردوی راهیان نور و پیشرفت از تاریخ ۱۳ بهمن آغاز شده و تا ۲۸ بهمن ادامه دارد.

مسئول بسیج دانشجویی گلستان گفت: در این برنامه فرهنگی و آموزشی، ۹۰۰ دانشجوی خواهر و ۳۰۰ دانشجوی برادر در قالب ۳۰ دستگاه اتوبوس از دانشگاه‌های سراسر استان به مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعزام می‌شوند.

وی افزود: هدف اصلی این اردو، بهره‌مندی دانشجویان از معنویت سفر و آشنایی با یادمان‌ها، موزه‌ها و سرگذشت کشور در دوران دفاع مقدس است. این برنامه فرصتی فراهم می‌کند تا دانشجویان با شناخت بهتر از مقاومت و فداکاری رزمندگان، انگیزه و مسئولیت اجتماعی بیشتری در مسیر دفاع فرهنگی و ملی پیدا کنند.

فرامرزی با اشاره به اهمیت آشنایی جوانان با تاریخ گفت: در شرایط امروز که جنگ ترکیبی و شناختی بر کشور تحمیل شده است، این اردو می‌تواند نقش مهمی در افزایش بصیرت و آمادگی دانشجویان برای مقابله با تهدیدات فرهنگی و رسانه‌ای داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم این سفر، علاوه بر تجربه معنوی و فرهنگی، فرصتی برای ایجاد همدلی و ارتباط بیشتر میان دانشجویان دانشگاه‌های مختلف استان باشد و آنها بتوانند آموخته‌های خود از تاریخ و دفاع مقدس را در مسیر پیشرفت علمی و اجتماعی به کار گیرند.