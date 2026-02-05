مزار شهدای نصیرمحله گلباران و عطرافشانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه همزمان با پنجمین روز از دهه مبارک فجر، آیین گلباران و عطرافشانی مزار مطهر شهدا و دیدار با خانواده شهید والامقام پرویز رمضانپور با حضور معاون فرماندار شفت، جانشین فرمانده سپاه پاسداران شهرستان و جمعی از مدیران و مسئولان شهرستانی، در گلزار شهدای دهستان نصیرمحله برگزار شد.

در این آیین، مسئولان شهرستان با گلباران و عطرافشانی مزار شهدای والامقام، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، با آرمان‌های بلند امام راحل (ره) و شهدای انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

در ادامه برنامه، مسئولان با حضور در منزل خانواده معظم شهید پرویز رمضانپور، از صبر، ایثار و فداکاری این خانواده معزز تجلیل کردند.

پاسداشت خون پاک شهدا وظیفه همگانی است

«مهدی اخوان» معاون فرماندار شفت در این دیدار، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام اظهار داشت: شهدا با نثار ارزشمندترین دارایی خود یعنی جانشان، عزت، امنیت و استقلال را برای این کشور به ارمغان آوردند و امروز مسئولیت ما در قبال آرمان‌های آنان سنگین‌تر از گذشته است.

وی افزود: پاسداشت خون پاک شهدا و ادامه راه آنان، وظیفه‌ای همگانی است و باید با خدمت صادقانه به مردم، پاسخگوی این ایثار بزرگ باشیم.

سرهنگ رحیمی جانشین فرمانده سپاه شهرستان شفت با اشاره به رشادت‌های شهدای هشت سال دفاع مقدس گفت: این نظام و امنیت امروز کشور، مرهون خون پاک هزاران شهید است و ادامه دادن راه شهدا، تضمین‌کننده عزت و اقتدار ایران اسلامی خواهد بود.

زندگینامه شهید پرویز رمضانپور

شهید پرویز رمضانپور در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۵۰ در روستای نصیرمحله از توابع شهرستان شفت دیده به جهان گشود. پدرش اکبر کشاورز و مادرش گلبهار نام داشت. تحصیلات خود را تا مقطع اول راهنمایی ادامه داد و به‌عنوان بسیجی در جبهه‌های حق علیه باطل حضور یافت.

وی سرانجام در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۶۷ در منطقه آبادان بر اثر اصابت ترکش خمپاره به فیض عظیم شهادت نائل آمد. مزار مطهر این شهید والامقام در زادگاهش، روستای نصیرمحله، قرار دارد.