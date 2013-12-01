حسین جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان كرد: هفته چهارم دور برگشت(هفته يازدهم) مسابقات لیگ دسته یک فوتسال خراسان شمالی عصر شنبه با برگزاري چهار دیدار همزمان در شهرهاي مختلف اين استان پیگیری شد.

او افزود: در مهترين ديدار اين هفته تيم صدرنشين بتن آماده گرمه در خانه ميهمان خود شهاب نوين شيروان را با نتيجه پرگل هفت بر يك مغلوب كرد و با كسب 23 امتياز همچنان صدرنشين جدول رده بندي ليگ فوتسال خراسان شمالي باقي ماند.

جعفرزاده اضافه كرد: در ديگر ديدار اين هفته جوارشي سنخواست كه نزديك ترين تعقيب كننده نماينده گرمه به شمار مي‌رود برابر ميهمان خود پيام بجنورد با نتيجه سه بر يك به برتري رسيد و با 21 امتياز در رده دوم جدول باقي ماند.

به گفته وي در ساير بازي ها تيم متال استيل بجنورد در شيروان برابر گلستان ثامن اين شهر با حساب سه بر دو پيروز شد و با 19 امتياز در رده سوم جدول قرار گرفت.

اين مسئول عنوان كرد: در آخرين بازي اين هفته هم پرسپوليس ايرج اسفراين در خانه برابر سازه بتنی نیرومند فاروج با نتيجه سه بر يك به پيروزي رسيد.

جعفرزاده افزود: بر این اساس در پایان هفته يازدهم رقابت های لیگ دسته یک فوتسال استان( هفته چهارم دور برگشت) بتن آماده گرمه با 23 امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار دارد، جوارشی سنخواست با 21 امتياز در رده دوم ايستاده و متال استيل بجنورد هم با 19 امتياز در جايگاه سوم است.

به گزارش خبرنگار مهر، در اين دوره از مسابقات لیگ دسته یک فوتسال خراسان شمالی هشت تيم از شهرستان هاي مختلف استان حضور دارند.

در پایان این مسابقات، تیم قهرمان به عنوان نماینده استان جواز حضور در رقابت های فصل آینده لیگ دسته سه فوتسال کشور را به دست می آورد.