به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر رضایی معاون حج و عمره درباره دوره جدید اعزام ها گفت: با توجه به اینکه شعبان المعظم و به ویژه ماه مبارک رمضان از جمله ایامی است که اشتیاق و استقبال بی نظیری از سوی مسلمانان جهان صورت می گیرد و از طرفی هزینه های خدمات نیز در این ایام در عربستان تا حدودی افزایش می یابد، لیکن سازمان توانسته در این حوزه اقدامات لازم برای جلوگیری از افزایش هزینه های ارزی را انجام دهد و علیرغم افزایش هزینه های فصلی و دوره ای در عمره شعبان و رمضان در کشور مقصد تلاش شده که میزان هزینه ارزی افزایشی نداشته باشیم.

وی در عین حال به تغییرات قیمت ها در دوره آتی و تاثیرپذیری آن از نرخ ارز اشاره کرد و افزود: در حوزه برابری ارز با قیمت ریال نوساناتی خارج از اراده و خواست ما وجود دارد که موجب افزایش هزینه تمام شده کاروان ها در این دوره شده است. زیرا غالب هزینه های اجرایی شامل اقامت، حمل و نقل هوایی و درون شهری و تغذیه و تدارکات به صورت ارزی پرداخت می گردد.

معاون حج و عمره با بیان اینکه حدود کف قیمتی ۱۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سقف قیمتی ۱۴۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است، گفت: این پایین ترین و بالاترین قیمت نیز متناسب با اتاق های ۲ تخته یا سه تخته، گروه قیمتی هتل ها و ایستگاه پروازی می باشد.

به گفته رضایی، با وجود افزایش هزینه ها در کشور میزبان به ویژه در ماه جاری، تمامی خدمات سفر همانند قبل در مدینه منوره و مکه مکرمه می باشد و از سطح و کیفیت خدمات مطابق استانداردها و شاخص ها، کاسته نشده است.

وی خاطرنشان کرد: تمامی تلاش سازمان حج و زیارت و حوزه نمایندگی ولی فقیه بر این است که زائران بهترین و بیشترین بهره معنوی و الهی را از لحظات حضور در سرزمین وحی کسب کنند و سفری توام با عزت، کرامت، امنیت ، سلامت و رضایت را داشته باشند.

*میثم خدادادی