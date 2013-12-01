به گزارش خبرگزاری مهر، تصویربرداری مجموعه تلویزیونی "آسمان من" به کارگردانی محمدرضا آهنج در حال حاضر در کشور اکراین در حال انجام است و طبق برنامه‌ریزی‌ها تا اواخر سال جاری تولید به پایان می‌رسد.

تاکنون 85 درصد از کل کار مقابل دوربین رفته و تدوین نیز به طور همزمان با تصویربرداری توسط روح الله انصاری در حال انجام است. نگارش متن‌های این سریال خرداد سال گذشته آغاز و تا شهریور نیز ادامه داشته است. ضمن اینکه از مهر سال گذشته مجموعه وارد مرحله پیش‌تولید شده و تصویربرداری 20 دی در سکوت کامل خبری آغاز شده است.

گروه از ابتدا تاکنون تصویربرداری را در تهران، ارومیه، بندرعباس، خوزستان، بوشهر، اصفهان و کشورهایی چون هلند، فرانسه و اکراین انجام داده‌اند.

دانیال حکیمی، حسن پورشیرازی، آتیلا پسیانی، حمید عطایی، امین حیایی، حامد بهداد، پژمان بازغی، سروش صحت، رحیم نوروزی، عمار تفتی، افشین زی نوری، ویدا جوان، سودابه بیضایی، الهام چرخنده، شهرام عبدلی، صالح میرزاآقایی، چکامه چمن ماه، امیررضا دلاوری، بهرام ابراهیمی، محمد عمرانی، فرخ نعمتی، مجید مشیری، سیروس کهوری نژاد، رامسین کبریتی، امیرکاوه آهنین جان، امیرمحمد زند، امیرعباس محسنی، رحمان باقریان، فرهاد جم، اصغر نقی زاده، آتش تقی پور، زهره صفوی، احمد کاوری، شیوا خسرومهر، شیما نیک پور، رانا قیصرنژاد، نیره فراهانی، تبسم هاشمی، نازآفرین کاظمی، انوش معظمی، مهدی ساکی، محمد مختاری، سولماز حصاری، احمد علامه دهر، آرمان صورتگر، احمد نجفی، امیرحسین مدرس، کرامت رودساز، بهرام افشاری، علی آهنج، ابوالقاسم محمدطاهر، محمدرضا نوروز، نرگس امینی، سپهراد فرزامی، خسرو پسیانی، آزاده ریاضی، پیمان مقدسی، فرشاد اسدا...پور، پروین ملکی، مسعود انتظاری، سینا کرمی، غلامرضا صادقی، صفر کشکولی، حسن کریمخان زند، نیکا خسروآبادی، محمد عفراوی، روزبه اختری، فرخنده فرمانی زاده، نوید نوروزی، مجید عبدالعظیمی، محمدمهدی هاشمی، مبینا آتشی، آسیه ضیایی، داوود مقدادی، روهام تدریسی، بابک هادی پور، امیررضا دلاوری، رائد تمیمی، محمدرضا اکبری، وحید الهویی، علی منفرد، شیما مومنی، علیرضا مظفری، بابک قادری، محمد بزرگمهر، آیدا مردی، آرش کلهر، مژگان رایگان، حمید نیری، کاوه پرهام، پیمان دارابی، پریچهر موسوی، محمدرضا غیاث آبادی، پیام داداشیان، سمیه عباس زاده، احمد سرافراز، احمد شجاعی، ابراهیم اقبال فر، علی ارنوازی، ایرج یاوری فرد، حسین قربانی، احمد مددی، مریم مسعودی، اردوان شبستری، لیلا عزیزی، امیرحسین آصفی، سعید آهنج و... بازیگران اصلی سریال جدید آهنج هستند که تاکنون همگی آنان مقابل دوربین رفته‌اند.

"آسمان من" در 30 قسمت 50 دقیقه‌ای تولید می‌شود و در خلاصه داستانش آمده است: تو امنیت پرواز یه اصل ثابت هست، حفاظت از هواپیما... اما بی نهایت، بی نهایت اتفاق وجود داره که ممکنه همه شون فقط یه بار بیفته. فقط یه بار... اون بالا تو آسمون، یا اینجا روی زمین، فقط یک بار فرصت هست برای انجام درست ترین کار... فقط یک بار.

سایر عوامل اصلی این مجموعه عبارتند از طراح و سرپرست نگارش فیلمنامه: محمدرضا آهنج، تهیه کنندگان: محمدرضا آهنج، یوسف خزایی، نویسنده: هومان فاضل، مدیر برنامه ریزی: مانفرد اسماعیلی، دستیار برنامه ریز: علی نظری، حامد پوراسفندیانی، سمیه میرشمسی، دستیاران کارگردان: سعید آهنج، داوود بابایی، منشی صحنه: مژگان تمجیدی، عکاس: شیوا شریف زاده، مارال خندان، حسن احمدی، مدیر تصویربرداری: امیر کریمی، تصویربردار: هادی پویان، نورپرداز: فرهاد کریمی، دستیار اول نورپرداز: محمد کریمی، مسئول دوربین: حمیدرضا رضایی، تکنسین: احسان باقری، دستیار تصویربردار: حسن لشگری، دستیاران تدوین: اشکان خشایی، علیرضا حجتی، امور فنی: کارگاه تدوین زاویه، طراح صحنه و لباس: رضا حاجی درویش، مدیر صحنه: ولی خزایی، دستیار اول صحنه: مهدی حاجی درویش، دستیار صحنه: علیرضا حیات روشنایی، دستیار اول لباس: پگاه حافظ الکتب، دستیار لباس: زهرا یونسی، مدیر صدابرداری: محمد شیوندی، دستیار صدابردار: محسن شیوندی، طراح گریم: ایمان امیدواری، مجریان گریم: حمید پورسیفی، میثم قره گوزلو، علی شفیعی، مریم سلیقه، حلیمه قشقایی، مدیر تولید: حمیدرضا صفایی، مشاور صنعت هواپیمایی: رحیم کریم زاده، مشاور نظامی: محمدرضا نیازی، دستیار تولید: مرتضی افضلی، مدیر تدارکات: مهران مداحیان، دستیار تدارکات: علی اکبر بنی اردلان، تدارکات و مسئول سرویس: اسماعیل فتاحی، مدیر امور مالی: غلام عباس تمیمی، حسابدار: رضا روزفر، طراح جلوه های ویژه میدانی: ایمان کرمیان، دستیاران: محمد یارمحمدی، مرتضی رمضانی ترنج، محسن رجبی، مدیر و طراح بدلکاری: علیرضا فتحی، تصویربرداری هوایی: گروه تصویربرداری فرادید، همایون صالحی، پارسا اسلامی فرد، شهروز کیایی، مدیر پست پروداکشن: روح ا... انصاری، گرافیست و مدیر هنری: علیرضا لطیفیان، استوری بورد: امیر خالقی، استوری ریل: سعید زارع، رندر فارم: موسسه فیلمسازی شهید آوینی، جلوه های ویژه بصری: شرکت فیلمسازی لیمون، مدیر جلوه های ویژه بصری: حسام فرهمند، مجری طرح جلوه های ویژه بصری: شبنم وثوقی، مدیر جلوه های ویژه بصری: علی حمیدی، مدل سازی سه بعدی، متریال، طراحی ساز و کار هواپیما، نورپردازی و رندر: حمید شهسواری، ساخت بافت و طراحی و ساخت پس زمینه: مینا مانی، مرجان علی نقی لو، متحرک سازی: مالک جعفری شاد، ردبرداری سه بعدی: مجید حاج علی، کامپوزیت: مجید حاج علی، صفا ضلی، تصحیح رنگ: مینا مانی، مجید حاج علی، تحقیق و پژوهش: حمید شهسواری، مجید حاج علی، مالک جعفری شاد، رحمان ریاحی، علی حمیدی، سارا مطلق، نیلوفر نامور، محسن قلم بر، استودیو روشنا، مدیر جلوه های ویژه بصری: امیر سحرخیز، کامران سحرخیز، اجرا: بیتا اخلاقی، شهره دباغیان، مدل سازی سه بعدی: علیرضا اخباری، طراحی بافت: معصومه رضایی، اصلاح رنگ: فرهاد قدسی، استودیو هنر، نور و حرکت، مدیر جلوه های ویژه بصری: سعید زارع، مدل سازی سه بعدی: فتاح رمضانی، رندرینگ: سعید آقایی، کامپوزیت: ایمان یاری.