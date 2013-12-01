نمایندگان مجلس ادامه دهنده راه مدرس باشند/ مسئولان منفعت طلبانه عمل نکنند

علی نعمت چهاردولی در گفتگو با خبرنگار مهر که به مناسبت روز مجلس شورای اسلامی انجام شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید مجاهد آیت الله مدرس اظهار داشت: وی نماینده به حق و شهید راه قانون و پیشبرد احقاق حقوق مردم بود.

وی شهید مدرس را در طول تاریخ انقلاب اسلامی بزرگترین اسوه و الگو برای مسئولان و نمایندگان در مجلس شورای اسلامی معرفی کرد و گفت: مدرس کسی بود که جان خود را برای دفاع از عدالت و حقوق مردم فدا و به وظیفه خود عمل کرد.

وی ابراز داشت: شهید مدرس در برابر رانت خواری ها و ناعدالتی رضا خان باشجاعت و درایت ایستاد و امروز به عنوان یکی از بزرگترین اسوه های حق طلبی در بین جامعه و تاریخ کشورمان نام و یادش باقی مانده است.

چهاردولی در ادامه با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس در همه امور از جمله قانون گذاری و نظارت بر قانون باید ادامه دهنده راه این شهید بزرگ باشند بیان داشت: نمایندگان نباید در شعار پیرو مدرس باشند، بلکه باید در کارو عمل پیرو و رهرو بودن از این شهید قانون را نشان دهند.

وی در ادامه یکی از مهمترین نکات اخلاقی شهید مدرس را ترجیح دادن منافع عمومی به جای منافع شخصی برشمرد و افزود: این امر امروز بهترین درس برای نمایندگان مجلس در الگو گیری از آیت الله مدرس است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: ایشان در طول پنج دوره در نمایندگی مجلس شورای اسلامی می توانست به منافع شخصی خود بپردازد اما به خاطر معنویت و اخلاص برای خدا این کار را نکرد و در راه عدالت و حق خواهی به شهادت رسید.

وی در ادامه با بیان این که امروز بهترین نکته ای که نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید مد نظر داشته باشند پیروی از اصول و منش مدرس است، گفت: این مهم می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات امروز در خانه ملت باشد.



چهاردولی عنوان داشت: نمایندگان مجلس امروز در برخی موارد در مقابل فشارها نمی توانند به وظیفه خود عمل کنند که راه برون رفت از رفتارها و فشارهای وارده شناخت درست وظایف قانونی در چهارچوب نظام اسلامی است.

وی افزود: اگر نمایندگان در چهار چوب قانون اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بروند می توانند وظایف و خود را به درستی انجام دهند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در ادامه به یکی از مباحث مهم در قانون اشاره کرد و گفت: نظارت بر قانون یکی از عوامل مهم و وظایف نمایندگان است که از کدام قانون دفاع و بر کدام قوانین نظارت کنند.

وی با بیان اینکه در قانون گذاری و نظارت بر قانون باید همه شرایط سنجیده و مدنظر باشد تا حقوق ملت ضایع نشود، توجه به قانون در حقوق همه اقشار ملت را مهم برشمرد و گفت: قانون باید به نفع همه مردم و حفظ بیت المال باشد نه اینکه قانونی را مصوب کنیم که تنها منافع برخی افراد در نظر گرفته شود.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: قانون از زمان شروع باید باعث پیشرفت و ترقی کشور و مردم جامعه شده و مانع از پایمال شدن خون شهدا شود.

چهاردولی در ادامه دوری از امور دنیوی را یکی از مهمترین وظایف نمایندگان مجلس برشمرد و گفت: کار برای خدا و احقاق حق ملت در نمایندگان باید مد نظر باشد چرا که هر کس برای خدا کار کند مانند شهید مدرس ماندگار خواهد شد.