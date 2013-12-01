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۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۰۳

چهاردولی در گفتگو با مهر:

نمایندگان مجلس ادامه دهنده راه مدرس باشند/ مسئولان منفعت طلبانه عمل نکنند

نمایندگان مجلس ادامه دهنده راه مدرس باشند/ مسئولان منفعت طلبانه عمل نکنند

ملایر- خبرگزاری مهر: نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس در عمل باید پیرو راه مدرس باشند، گفت: یکی از مهمترین نکات اخلاقی شهید مدرس ترجیح دادان منافع عمومی به منافع شخصی بود.

علی نعمت چهاردولی در گفتگو با خبرنگار مهر که به مناسبت روز مجلس شورای اسلامی انجام شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید مجاهد آیت الله مدرس اظهار داشت: وی نماینده به حق و شهید راه قانون و پیشبرد احقاق حقوق مردم بود.

وی شهید مدرس را در طول تاریخ انقلاب اسلامی بزرگترین اسوه و الگو برای مسئولان و نمایندگان در مجلس شورای اسلامی معرفی کرد و گفت: مدرس کسی بود که جان خود را برای دفاع از عدالت و حقوق مردم فدا و به وظیفه خود عمل کرد.

وی ابراز داشت: شهید مدرس در برابر رانت خواری ها و ناعدالتی رضا خان باشجاعت و درایت ایستاد و امروز به عنوان یکی از بزرگترین اسوه های حق طلبی در بین جامعه و تاریخ کشورمان نام و یادش باقی مانده است.

چهاردولی در ادامه با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس در همه امور از جمله قانون گذاری و نظارت بر قانون باید ادامه دهنده راه این شهید بزرگ باشند بیان داشت: نمایندگان نباید در شعار پیرو مدرس باشند، بلکه باید در کارو عمل پیرو و رهرو بودن از این شهید قانون را نشان دهند.

وی در ادامه یکی از مهمترین نکات اخلاقی شهید مدرس را ترجیح دادن منافع عمومی به جای منافع شخصی برشمرد و افزود: این امر امروز بهترین درس برای نمایندگان مجلس در الگو گیری از آیت الله مدرس است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: ایشان در طول پنج دوره در نمایندگی مجلس شورای اسلامی می توانست به منافع شخصی خود بپردازد اما به خاطر معنویت و اخلاص برای خدا این کار را نکرد و در راه عدالت و حق خواهی به شهادت رسید.

وی در ادامه با بیان این که امروز بهترین نکته ای که نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید مد نظر داشته باشند پیروی از اصول و منش مدرس است، گفت: این مهم می تواند  راهگشای بسیاری از مشکلات امروز در خانه ملت باشد.

چهاردولی عنوان داشت: نمایندگان مجلس امروز در برخی موارد در مقابل فشارها  نمی توانند به وظیفه خود عمل کنند که  راه برون رفت از رفتارها و فشارهای وارده شناخت درست وظایف قانونی در چهارچوب نظام اسلامی است.

وی افزود: اگر نمایندگان در چهار چوب قانون اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بروند می توانند وظایف و خود را به درستی انجام دهند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در ادامه به یکی از مباحث مهم در قانون اشاره کرد و گفت: نظارت بر قانون یکی از عوامل مهم و وظایف نمایندگان است که از کدام قانون دفاع و بر کدام قوانین نظارت کنند.

وی با بیان اینکه در قانون گذاری و نظارت بر قانون باید همه شرایط سنجیده و مدنظر باشد تا حقوق ملت ضایع نشود، توجه به قانون در حقوق همه اقشار ملت را مهم برشمرد و گفت: قانون باید به نفع همه مردم و حفظ بیت المال باشد نه اینکه قانونی را مصوب کنیم که تنها منافع برخی افراد در نظر گرفته شود.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: قانون از زمان شروع باید باعث پیشرفت و ترقی کشور و مردم جامعه شده و مانع از پایمال شدن خون شهدا شود.

چهاردولی در ادامه دوری از امور دنیوی را یکی از مهمترین وظایف نمایندگان مجلس برشمرد و گفت: کار برای خدا و احقاق  حق ملت در نمایندگان باید مد نظر باشد چرا که هر کس برای خدا کار کند مانند شهید مدرس ماندگار خواهد شد.

کد مطلب 2186321

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