هدف ایران سکوی المپیک است/ رشد والیبال موشکی بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داورزنی در نشست خبری امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: حضور تیم ملی والیبال در لیگ جهانی سال 2014 نیازمند الزاماتی در داخل کشور است که باید با کمک مجلس، دولت تدبیر و امید و مردم حل شود.

وی تصریح کرد: حضور تیم ملی والیبال ایران در لیگ حهانی تحت شرایطی است که باید آن شرایط در کشور مهیا شود. این شرایط دو گروه هستند فنی و تلویزیونی. از نظر فنی و امکانات مورد نیاز مانند سالن، هتل و دیگر شرایط میزبانی هیچ مشکلی نداریم، اما از نظر پخش تلویزیونی حضور در لیگ جهانی دارای شرایط خاص است که بر اساس آن شرایط کشورها امتیاز بندی می‌شوند.

رئیس فدراسیون والیبال خاطرنشان کرد: یکی از این شرایط پخش تلویزیونی با سیستم‌های پیشرفته یعنی HD است که در اکثر کشورها در سال گذشته این سیستم‌‎ها را داشتند اما ایران نداشت.



وی با بیان اینکه حق پخش تلویزیونی لیگ جهانی والیبال در سال 2014 سیصدو پنجاه هزاردلار است، گفت: صدا و سیمای جمهوری اسلامی باید قرارداد این موضوع را فدراسیون جهانی والیبال امضا کند و به تعهد خود نیز عمل کند و من مطمئن هستم با نگاه ویژه‌ای که مهندس ضرعامی به ورزش به خصوص والیبال دارد، این شرایط مهیا خواهد شد.



داورزنی با تاکید بر اینکه اگر جمع بندی کشور به این موضوع برسد که باید در لیگ جهانی والیبال سال 2014 شرکت کنیم، بنابر این باید الزامات این کار را نیز آماده کنیم، گفت: یکی دیگر از الزامات برای حضور در این رقابت‌ها به ویژه در بازی‌های هشت تیم برتر داشتن سیستم‌های ویدئو چلنج برای کمک به قضاوت این رقابتها است. در این روش دوربین‌های مشخص در بالای تور و مشرف به خطوط والیبال نصب می‌شود و در صورت نیاز به باز بینی بازی برای قضاوت صحیح استفاده خواهد شد.



داورزنی در ادامه به حضور زنان در سالن‌های والیبال اشاره کرد و گفت: فدراسیون بین المللی والیبال معتقد است که والیبال ورزش خانوادگی است و برای آنان قابل قبول نیست که زنان امکان حضور در سالن را نداشته باشند. سال گذشته این مشکل را با حضور بازیکنان تیم ملی و منشی های و داوارن و زنان غیر ایرانی که از طرف تیم های مهمان معرفی می شود، تا حدودی این مشکل حل شد، اما برای امسال باید سالن 12 هزارنفری را از نظر تجیهزات و امکانات مورد نیاز آماده کنیم که زنان نیز حضور داشته باشند.



وی تاکید کرد: حل این موضوع نیاز به همکاری و همفکری وزارت ورزش و جوانان، حراست و دیگر دستگاه‌ها ونهادهاست که امیدوارم حل شود.



رئیس فدراسیون والیبال در باره میزبانی ایران در مرحله نهایی لیگ جهانی والیبال گفت: دو کشور ایران و ایتالیا میزبان مرحله نهایی هستند که فدراسیون بین‌المللی بیشتر موافق با میزبانی ایتالیا است. اما کسب میزبانی از FIVB به شکل مزایده است. امسال حداقل هزینه آن 500 هزار دلار اعلام شده است که در نهایت تا یک میلیارد و 500 هزار دلار نیز در مزایده امکان افزایش خواهد داشت.



وی افزود: اکثر کشورهای جهان این مبلغ را از طریق حق پخش تلویزیونی به دست می‌آورند اما در ایران تامین این هزینه مشکلات زیادی دارد. بنابر این نیازمند کمک دولت به صدا و سیما هستیم تا آنان بتواند با پرداخت این حق ورزش والیبال به میزبانی ما در لیگ جهانی والیبال کمک کنند.



داورزنی در باره حق فدراسیون جهانی والیبال از پخش مسابقات سال گذشته گفت: در سال گذشته توافقی بین شبکه سوم سیما و فدراسیون بین‌المللی در 18 صفحه منعقد شد که باید 250 هزار دلار برای این موضوع به FIVB پرداخت می‌شد. به دلیل تغییرات در مسئولان این شبکه این کار هنوز انجام نشده است وامیداورم به زودی این پرداخت انجام شود.



وی تاکید کرد: قرار داد بین صدا وسیما ایران و FIVB و بین فدراسیون والیبال و فدراسیون بین المللی باید تا فوریه امضا شود تا حضور ایران در لیگ جهانی سال آینده با مشکل روبرو نشود.



رئیس فدراسیون والیبال در ادامه این نشست به حضور تماشاگران انبوه ایران در مسابقات والیبال لیگ جهانی در تهران اشاره کرد و گفت: در رتبه‌بندی فدراسیون بین المللی با 100 درصد حضور تماشاگران رتبه دوم جهان را به دست آوردیم. بلغارستان با 103 درصد ظرفیت سالن‌ها مقام اول را به دست آورده است.

وی همچنین گفت: آمار بینندگان تلویزیونی بازی‌های ایران در لیگ جهانی والیبال نیز بسیار زیاد است که حدود 40 میلیون بیننده در هر بازی است. فدراسیون بین‌المللی والیبال در لیگ جهانی امتیازبندی خاصی برای تیم‌های شرکت کننده دارد که بر اساس عوامل متعدد میزبانی تعیین می‌شود. تیم باید حداقل 160 امتیاز را کسب کنند تا شرایط حضور در این رقابتهای دوره بعد را داشته باشند. ایران در سال 2013 موفق به کسب 168 امتیاز شد که هشت امتیاز از حداقل بیشتر است.



رئیس فدراسیون والیبال کشورمان با تاکید بر اینکه دیگر رفتن به المپیک برای والیبال ایران هدف نهایی محسوب می‌شود، من به دکتر گراسا گفتم: برنامه ریزی‌های فدراسیون برای قرار گرفتن والیبال ایران در جمع چهار تیم برتر جهان و رفتن بر روی سکو در بازی‌های المپیک است.



وی افزود: رشد و توسعه والیبال ایران در فدراسیون بین‌المللی به عنوان یک ضرب‌المثل شده است و اگر بخواهند رشد موشکی مثال بزنند از والیبال ایران یاد می‌کنند. بنابر این حق واقعی ایران است که در لیگ جهانی در جمع 8 تیم برتر قرار گیرد. البته در نامه که قبلا از سوی FIVB ارسال شده بود، ایران را در 12 تیم گروه دوم قرار داده بودند که دیپلماسی دقیقی که انجام دادیم توانستیم نظرشان تغییر دهیم و ایران را از بین 12 تیم گروه دو به هشت تیم گروه یک بیاوریم و در دسته A همگروه برزیل، لهستان و ایتالیا همگروه کنیم. این موفقیت بزرگی است.



داورزنی با تاکید بر اینکه در هیچ رشته‌ای در ایران مانند والیبال به افتخارات جهانی نرسیدیم گفت: جایگاه کنونی والیبال ایران در جهان در هیچ رشته دیگر به دست نیامده است. نماینده کره جنوبی در نشست این هفته لوزان به شوخی گفت نمی‌شود ایران را از آسیا جدا کرد.



داورزنی درباره مشکلات و حاشیه‌های بوجود آمده از سوی بازیکنان در لیگ‌های والیبال ایران و نیاز به حرفه‌ای شدن بازیکنان برای حضور در لیگ جهانی گفت: من مشکلات موجود در برخی بازیکنان والیبال و حاشیه‌های غیر اخلاقی را قبول دارم . باید با تدوین قوانین مشخص و سختگیرانه‌تر این مشکلات را برطرف کنم. اما برای بهتر شدن شرایط باید باشگاه ها باید کمک کنند.



رئیس فدراسیون والیبال ایران در پایان این نشست نیز خبر خوشی برای والیبال ایران داد و گفت: سال گذشته که ویزای کشور آمریکا برای حضور ایران در نشست فدراسیون بین المللی والیبال صادر نشد، ایران یک کرسی مهم را در این فدراسیون از دست داد. در سفر اخیر به لوزان در باره بازگشت این کرسی به والیبال ایران با آری گراسا صحبت کردم و قرار شد در آینده انتخابات آتی زمینه‌های بازگشت این کرسی به ایران مهیا شود. البته رئیس فدراسیون بین‌المللی والیبال من را به عنوان عضو کمیته مسابقات FIVB انتخاب کرد و دستورات لازم را برای این پست کتبا ابلاغ کرد.