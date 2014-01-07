احتمال بررسی مشکل پخش لیگ جهانی والیبال در هیات دولت

محمود افشاردوست در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مشکل پخش تلویزیونی لیگ جهانی والیبال در سال 2014، ضمن بیان مطلب فوق خاطرنشان کرد: در حال صحبت و تعامل هستیم تا این مشکل را حل کنیم. آقای داورزنی با وزیر ورزش گفتگوهای لازم را انجام داده تا این موضوع در هیات دولت مطرح شود. باید از دولت و صدا و سیما کمک بگیریم تا این مشکل را حل کنیم ولی تا این لحظه هنوز جواب قطعی به دست ما نرسیده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا راهکار تازه‌ای برای پخش با کیفیت HD این مسابقات مورد بررسی قرار گرفته، افزود: من در این باره چون تخصصی ندارم اطلاعات لازم را ندارم ولی دوربین‌های HD در ایران وجود دارد و ظاهرا باید واحد سیار پخش HD خریداری شود که به هرحال اگر این کار صورت گیرد به آینده ورزش هم کمک خواهد شد چرا که به زودی اکثر رشته‌های ورزشی با این سیستم بازی‌های خود را روی آنتن خواهند برد.

دبیر فدراسیون والیبال ادامه داد: اگر این کار صورت گیرد، برای ورزش کشور ماندگار خواهد شد. البته حل این مشکل نیاز به تعامل دارد و باید با کمک دولت محترم و صدا و سیما آن را حل کنیم تا موقعیت ایران در لیگ جهانی به مخاطره نیافتد. لیگ جهانی برای ایران یک رویا بود و ما سال‌های سال زحمت کشیدیم تا به اینجا رسیدیم. مطمئن باشید هر کاری که از دستمان بر بیاید انجام خواهیم داد.

افشاردوست همچنین درباره آخرین وضعیت خولیو ولاسکو گفت: ولاسکو در ایتالیا به سر می‌برد و با وی در تماس هستیم. قرار است سرمربی تیم ملی برای بازی‌های پلی‌آف به ایران بیاید، البته وی هر هفته فیلم بازی‌های لیگ را مورد آنالیز قرار می‌دهد و همه چیز را تحت نظر دارد.