به گزارش خبرنگار مهر، امیر خوش خبر با اعلام اینکه نخستین اردوی تیم ملی والیبال از 12 اسفندماه آغاز می‌شود، درباره حضور خوان سیچلو در کادر فنی تیم ملی والیبال گفت: ولاسکو به توانایی سیچلو اعتقاد خاصی دارد و در همراهی او با تیم ملی شکی نیست. تنها باید برای حضور او در کادر فنی منتظر پایان مسابقات باشگاهی ایتالیا باشیم. احتمالا اواسط اردیبهشت ماه سال 93 سیچلو نیز به جمع ملی پوشان والیبال ایران می‌پیوندد.

وی ضمن قدردانی از مربیان ایرانی تیم ملی والیبال در بازی‌های جام بین قاره‌ها تصریح کرد: در مسابقات ژاپن سیچلو تیم ملی والیبال را همراهی نکرد. اما ولاسکو معتقد است اهمیت لیگ جهانی به مراتب بیشتر از جام بین قاره‌ها است و نباید هیچ ریسکی کرد. به همین دلیل حضور خوان سیچلو در ترکیب تیم ملی والیبال حتمی است.

سرپرست تیم ملی والیبال از تشکیل دوباره تیم‌های ملی والیبال الف و ب کشورمان در ابتدای سال آینده خبر داد و گفت: نخستین مرحله اردوی تیم ملی از 12 اسفند به مدت 15 روز برگزار خواهد شد و دومین مرحله تمرینات آماده‌سازی بعد از تعطیلات نوروزی با دعوت از تمامی بازیکنان آغاز می‌شود که دعوت شدگان برای حضور در دو تیم ملی الف و ب با یکدیگر رفابت خواهند داشت.

وی با اشاره به برنامه‌های آماده‌سازی ولاسکو برای تیم‌های ملی الف و ب کشورمان گفت: علاوه بر لیگ جهانی والیبال، مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان در لهستان و بازی‌های آسیایی کره جنوبی از دیگر میادین مهم والیبال ایران در سال آینده است. هنوز مشخص نیست که در کدام یک از این رقابت ها کدام تیم ایران(ملی الف یا ب) شرکت می‌کند.

خوش خبر تاکید کرد: به هرحال باید تیم‌های ملی والیبال ایران آمادگی کامل داشته باشند که در این میادین از اعتبار این رشته ورزشی به خوبی دفاع کنند.

سرپرست تیم ملی والیبال کشورمان در ادامه به قطعی شدن بازی تدارکاتی تیم ملی والیبال کشورمان با تیم‌های روسیه و بلغارستان اشاره کرد و گفت: این دیدارها برای آمادگی حضور در لیگ جهانی حتما برگزار می‌شود اما هنوز مشخص نشده است که تیم ملی ایران به این کشورها می رود و یا آنان به تهران سفر خواهند کرد.

وی به دعوت تیم ملی والیبال اتریش از ایران اشاره کرد و گفت: فدراسیون والیبال زمانی را برای برگزاری این دیدار به طرف اتریشی پیشنهاد داد که با مسابقات تیم ملی والیبال اتریش همزمان بود و فعلا بازی تدارکاتی با این کشور کنسل شده است.

خوش خبر به تاکید ولاسکو برای برگزاری بازی‌های تدارکاتی و دوستانه اشاره کرد و گفت: برگزاری بازی‌های تدارکاتی برای سرمربی تیم ملی والیبال ایران اهمیت زیادی دارد. کشورهای دیگری نیز برای بازی تدارکاتی با ایران تماس‌های تلفنی داشتند و منتظر مکاتبه رسمی آنان و اعلام زمان پیشنهادی هستیم تا انشاالله تیم ملی والیبال در بهترین شرایط ممکن در لیگ جهانی سال 2014 حاضر شود.

سرپرست تیم ملی والیبال کشورمان گفت: ملی‌پوشان والیبال کشورمان مراقب باشند زیرا عملکرد آنان از نظر فنی، اخلاقی و موضوعات حرفه‌ای والیبال زیر نظر خولیو ولاسکو است.

امیر خوش خبر، افزود: فیلم تمامی بازی‌های لیگ برتر والیبال از ابتدا فصل تا پایان هفته دوم دور برگشت برای خولیو ولاسکو سرمربی تیم ملی ارسال شده است و وی نیز تمامی این بازی‌ها را با دقت می‌بیند.

وی با بیان اینکه برخی سئوالات مطرح شده از سوی ولاسکو در مورد بازی‌ها نشان می دهد او تمام بازی‌ها را با دقت رصد می‌کند، گفت: ملی‌پوشان تیم ملی و بازیکنانی که خودشان احتمال می‌دهند سال آینده در فهرست دعوت شدگان به تیم ملی خواهند بود، دقت کنند زیرا ولاسکو اهمیت زیادی به بحث‌های اخلاقی و فنی می‌دهد به معتقد است که یک ملی پوش باید به صورت جدی و حرفه‌ای والیبال را دنبال کند.

سرپرست تیم ملی والیبال در باره زمان دعوت بازیکنان به تیم ملی در سال جاری نیز با یاد آوری اینکه نخستین مرحله اردوی تیم ملی والیبال اوایل اسفندماه بعد از پایان مرحله مقدماتی لیگ برتر آغاز می‌شود، گفت: در این مرحله بازیکنان برگزیده از چهار تیم صعود نکرده به مرحله پلی‌آف به تیم ملی دعوت می‌شوند تا فرصتی برای نشان دادن توانایی‌های خود را اردوی تیم ملی والیبال داشته باشند.