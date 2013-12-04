بازپس گیری 1200 هکتار از اراضی ملی آذربایجان غربی از زمین خواران

خلیل محبت خواه در گفتگو با خبرنگار مهر، از ثبت اسناد مالكيت 27 هزار هکتار از اراضي ملي، موات، تملكي و توافقي دولت در محدوده و حريم شهرهاي تابعه آذربايجان غربي تاكنون در سامانه بانك زمين شامل 7 هزار و 875 پلاک ثبتی خبر داد و افزود: اسناد مالكيت رسمي از طريق فرايند قانوني و ثبتي به نام دولت تثبيت و بيش از 450 هكتار از این اراضي به دولت و بيت المال با تعامل و همكاري دستگاههاي اجرايي استان بازگردانده شده است.

وی از بازپس گيري 750 هكتار اراضي ملي از زمين خواران 750طی دو سال گذشته نیز خبر داد و اظهار داشت: برنامه هاي ويژه اي براي جلوگيري از سو استفاده زمين خواران، تضييع حقوق مردم در شهرها و ساخت و سازهاي غيرمجاز در حال اجرا بوده که اين اقدامات با هدف مقابله با تخلفات و عدم رعايت مقررات و قوانين در حوزه هاي عمران شهري و روستايي و همچنين حفظ و صيانت از منابع ملي با يكپارچگي و همگرايي دستگاه هاي مرتبط در اكثر نقاط استان شكل مي گيرد.

مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی ضمن تاکید بر اینکه متقاضيان زمين بايد براي اخذ استعلام هاي لازم به اداره كل راه و شهرسازي استان و در شهرستانها به ادارات تابعه مراجعه كرده و حتما سند مالكيت را مطالعه و بررسي كنند، با انتقاد از اینکه ساخت و ساز هاي غير مجاز در داخل شهرها، نظم و مبلمان شهري را خدشه دار مي كند، ادامه داد: سكونتگاه هاي غير مجاز به عنوان يك نقطه آسيب، تهديد جدي براي امنيت، اجتماع و فرهنگ هستند.

محبت خواه از تهيه و تنطيم 16طرح تفصيلي و 12 طرح جامع شهري در شهرهاي مختلف آذربايجان غربي با هدف توسعه و عمران شهري خبر داد و اعلام کرد:‌ مطالعات 16 طرح تفصيلي شهرهاي آذربايجان غربي رو به پايان است و در چهار سال گذشته 8 طرح تفصيلي مناطق شهری بر اساس معيارها و ضوابط، نحوه استفاده از زمين‌هاي شهري، توسعه شبكه عبور و مرور، ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني و ديگر اولويتهاي بهسازي و توسعه شهري تهيه و تنظيم می شود.

وي از تهيه 12 طرح جامع شهري در استان خبر داد و با بیان اینکه در طرح جامع شهري با بهره گيري از تحولات اجتماعي، اقتصادي به بهبود كالبد شهر و رفاه اجتماعي مردم پرداخته مي شود، یادآور شد:‌در طرح جامع شهري، سياست هاي كلي توسعه شهر به مدت 10 سال تعيين شده و اين طرح، وسيله اي براي تسهيل در امر تصميم گيري و سياست گذاري است كه علاوه بر محدوده تعريف شده، مقياس وسيعتري را در برمي گيرد.