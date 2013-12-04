قرارداد احداث 3 کلاس درس در مناطق عشایری سیستان و بلوچستان به امضا رسید

آزاد رییسی در گفتگو با مهر اظهار داشت: در بازدید دو تن از خیران مدرسه ساز و بازنشسته سازمان آموزش و پرورش از مناطق روستایی و عشایری استان این خیران ساخت تعداد 3 مدرسه یک کلاسه را تقبل کردند.

وی افزود: در راستای قرارداد منعقده بین این خیران و سازمان نوسازی و تجهیز مدارس استان احداث 3 مدرسه یک کلاسه با هزینه 500 میلیون ریال در روستاهای "روباهک"، "رودگلی" و "انجیر تلخ" در دستور کار قرار گرفت.

رییسی ادامه داد: بنا بر مفاد این قرار داد مقرر شده است یک کلاس تا پایان بهمن ماه سال جاری و تعداد 2 کلاس دیگر تا پایان اسفند ماه احداث و در اختیارسازمان آموزش و پرورش عشایری قرار گیرد.

وی ادامه داد: این دو خیر مدرسه ساز که حاضر به افشای نام خود و مصاحبه با مطبوعات نیستند در طی سال جاری نیز بیش از 6 تن مواد غذایی به منظور تغذیه دانش آموزان به این سازمان اهدا کرده اند.

وی افزود: این دو خیر تهرانی همچنین علاوه بر تقبل احداث این 3 مدرسه از مناطق دیگر استان هم چون منطقه چاه جمال نیز دیدن خواهند داشت.