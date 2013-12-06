مشکلات مالی ایرانجوان خورموج در لیگ دسته سه فوتبال/ حمایت مسئولان مایه دلگرمی‌ بازیکنان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ایرانجوان خورموج یکی از قدیمی ترین تیم های شهرستان دشتی و استان بوشهر است که بازیکنان خوبی در این تیم با سابقه پرورش یافتند.

حاج غلام منفرد مردی که می توان به جرات نام برد یکی از زحمت کشان فوتبال مملکت ما است و برای احیای این ورزش چه خون‌دل هایی که نخورده است. وی با همان عشقی که به فوتبال داشت تمام زندگی و فرزندان خود را روی این تیم گذاشت و الان فوتبالیستی در استان سراغ ندارید که این مرد را نشناسد.

منفرد با حقوق ناچیز خود توانست این تیم را سرپا نگه دارد و امسال مزد زحمت‌های چندین ساله خود را گرفت و با قهرمانی در مرحله اول لیگ دسته سه کشور به مرحله دوم راه پیدا کردند.

این مرد روزهای سخت هم اکنون با مشکل مالی دست و پنجه نرم می‌کند و می‌گوید از مسئولان درخواست دارم به ما کمک کنند تا در این مرحله نیز نماینده شایسته ای برای استان باشیم.

در مرحله اول مسابقات تیم ایرانجوان خورموج و توحید بوشهر نمایندگان استان در این دوره از مسابقات بودند که این تیم ایرانجوان بود که با 8 برد و 25 امتیاز از 11 بازی توانست با اقتدار به عنوان تیم اول به مرحله دوم راه پیدا کند.

نمی‌توانیم توقعات را برآورده کنیم/مجبوریم از مسابقات انصراف بدهیم

سرپرست باشگاه ایرانجوان خورموج نماینده استان بوشهر در لیگ دسته سه کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، از قرعه کشی این مسابقات در مرحله دوم این لیگ خبر داد و اظهار داشت: این مسابقات در دو گروه 12 تیمه شمال و جنوب برگزار می شود.

حامد منفرد با اشاره به اینکه این مسابقات از 17 شهریور ماه آغاز می‌شود و در اولین بازی تیم ایرانجوان میهمان آشتیان گستر ورامین خواهد بود، افزود: در این گروه تیم ایرانجوان با تیم‌های پتوی لاله اصفهان، مس شهر بابک کرمان، دارتاک لرستان، کوار فارس، یادآوران شلمچه، ذوب آهن نوین اصفهان، داتیس خرم آباد، بعثت کرمانشاه، فرهنگ رامهرمز و شهرداری همدان هم‌گروه است.

وی ادامه داد: هم اکنون این تیم با قدرت به تمرینات خود پرداخته به طوری که هفته ای چهار جلسه تمرین برگزار می‌شود و در کنار این تمرینات مسابقات دوستانه‌ای نیز برگزار شده است.

منفرد با تقدیر از حمایت‌ها و تلاش‌های صورت گرفته از سوی مسئولان شهرستانی و استانی خواستار مساعدت مالی از سوی همه مسئولان شد و گفت: در حال حاضر تیم ایرانجوان با مشکلات مالی دست به گریبان است و از مسئولین تمنا داریم در این راه ما را یاری کنند.

بازیکنان ما کمتر از 40 درصد از قرادادشان را دریافت کرده‌اند

وی با اشاره به اینکه همه مسابقات به‌صورت رفت و برگشت برگزار می‌شود و باید به بعضی از استان‌ها با پرواز سفر کنیم، گفت: اگر مسئولین ما را حمایت نکنند به دلیل مشکل مالی نمی توانیم توقعات مردم استان و شهرستان را برآورده کنیم و مجبوریم از مسابقات انصراف بدهیم.

منفرد یادآور شد:در مرحله اول این مسابقات نماینده استان با اقتدار به عنوان تیم صدرنشین به این مرحله راه پیدا کرد و بازیکنان ما 40 درصد هم از قرادادشان را دریافت نکردند که ما شرمنده همه آنها هستیم.

وی گفت:هم اکنون ما یک‌میلیارد ریال بدهی به بازیکنان، مربیان و خرج‌های صورت گرفته داریم و برای شروع مرحله دوم باید 150 میلیون ریال به عنوان خود یاری پرداخت کنیم که هنوز این پول هم جور نشده است.

منفرد از حمایت‌های رئیس هئیت فوتبال استان بوشهر که در این مدت پیگیر مشکلات تیم بوده اند و فرماندار شهرستان دشتی که چندین جلسه با حضور ایشان برگزار شده تقدیر و تشکر کرد و از نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی خواست با حضور مادی و معنوی خود در جمع بازیکنان و کادر فنی به آنها روحیه دهد.

صعود به لیگ 2 دور از دسترس نیست/ اگر تامین شویم بازیکن جدید می‌گیریم

سرمربی تیم ایرانجوان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تیم ایرانجوان با کمترین امکانات افتخار دیگری برای شهرستان دشتی کسب کرد.

بهرام ابولی افزود: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و تلاش شبانه‌روزی هئیت مدیره به لطف خدا و حمایت تماشگران خونگرم توانسته ایم به حقمان برسیم.

وی ادامه داد: در مرحله اول به نسبت تیم‌های شرکت کننده بازی‌های با کیفیت خوبی ارائه دادیم و توانستیم دل تماشاگران را شاد کنیم.

ابولی تصریح کرد: در موفقیت هر تیمی مطمئنا حس همکاری و اتفاق نظر و تجربه دستیاران از نکات ضروری است که هیئت مدیره دلسوز (خانواده حاجی منفرد) و تمامی اعضای کادر فنی باتجربه و متعهد و تدارکات زحمتکش تیم در این موفقیت نقش داشتند.

وی گفت: از حمایت، تعامل و تلاش همه مسئولین استانی و شهرستانی که در این مدت پیگیر رفع مشکلات تیم بوده اند صمیمانه تشکر می کنم و از همه آنها عاجزانه درخواست دارم و ضرورت است برای ادامه راه افتخار آمیز تیم، همچنان حامی و پشتیبان این ما باشند که انشالله با ادامه حمایت و تحقق وعده مسئولین در اولین سال حضور تیم، صعود به لیگ 2 دور از دسترس نیست.

ابولی بیان کرد: برای دور دوم اگر تامین اعتبار شویم، بنا داریم 5 یا 6 بازیکن که از پیش در نظر گرفته شده را جذب کنیم که این بازیکنان در پست های دروازبان، دفاع و هافک و مهاجم هستند.