به گزارش خبرگزاری مهر، عزيزاله رجب‌زاده جانشين شهردار تهران در ستاد مديريت بحران در اين جلسه با اشاره به سابقه14 ساله همكاري آژانس همكاري‌هاي بين‌المللي ژاپن (جايكا) با شهرداري تهران در حوزه مديريت بحران زلزله از پروژه ظرفيت‌سازي در كاهش مخاطرات زلزله به عنوان چهارمين طرح مشترك سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران و جايكا ياد كرد و گفت: اين يك طرح مطالعاتي سه ساله است كه تاكنون يك سال و نيم از انجام آن طي شده و پيشرفت خوبي طي اين مدت داشته‌ است.



وي افزود: تاكنون حاصل مطالعات جايكا در تهران مثبت بوده و اميدواريم اين پروژه آخرين مرحله مطالعه نبوده و همكاري‌ها در آينده ميان دو طرف تداوم يابد.



در ادامه«هيروشي فوموتو» دبير اول سفارت ژاپن در تهران از موضوع پيشگيري در مديريت بحران به عنوان يكي پنج موضوعي ياد كرد كه در طرح‌هاي همكاري دولت ژاپن و ايران در اولويت قرار دارد.



وي با اشاره به پيامدهاي زلزله سال 2011 ژاپن افزود: وقتي زلزله‌اي بزرگ رخ مي‌دهد، شرايط غيرمترقبه‌اي خواهيم داشت و مردم زيادي كشته مي‌شوند ، بنابراين مديريت بحران وظيفه‌اي براي نجات جان انسان‌هاست . در نتيجه ما بايد به طور مستمر به مردم آگاهي بدهيم و تدابير موثر پيش‌بيني كنيم.



وي ابراز اميدواري كرد كه طي همكاري‌هاي دوجانبه ، تجربيات و دانش مديريت بحران ژاپن به ايران منتقل شود.



ياسائو تاكه ‌اوچي رئيس دفتر جايكا در ايران نيز در اين همايش با اشاره به اين كه تهران روي يكي از خطرناك‌ترين كمربندهاي لرزه‌اي دنيا واقع شده ، گفت: شهرداري تهران به درستي متوجه عمق خطرات و آسيب‌هاي احتمالي زلزله شده و در نتيجه از طريق سازمان پيشگيري و مديريت بحران فعاليت‌هايي را براي كاهش بحران در نظر گرفته و انجام مي‌دهد.



در ادامه نيز مهندس سعيد منتظر‌القائم مشاور سازمان به ارائه پيشرفت مطالعه شبكه راه‌هاي اضطراري تهران به عنوان خروجي يك اين طرح پرداخت و ميزان پيشرفت اين بخش را تشريح كرد.



همچنين فاطمه صالح معاون آموزش و مشاركت‌هاي مردمي سازمان گزارشي از پيشرفت خروجي اين طرح با عنوان اطلاع‌رساني و احداث موزه زلزله را ارائه كرد و در ادامه اميرعباس امامي مدير دفتر طرح هاي فني و عمراني سازمان نيز به بيان طرح سازمان براي احداث موزه زلزله و ضرورت برخورداري تهران از آن پرداخت.



در پايان نيز مهندس محسن نادي قائم مقام سازمان و مدير پروژه اين طرح ميزان موفقيت طرح را مثبت ارزيابي و اعلام كرد كه اين پروژه توسط كارشناسان ايراني در حال انجام است و كارشناسان جايكا تنها بخش نظارتي كار را بر عهده دارند.