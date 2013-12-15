به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، محمد حسن انتظاری در مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره سراسری کارآفرینی و توسعه کسب‌و‌کار در دانشگاه صنعتی شریف، اظهار داشت: شبکه ملی اطلاعات شامل زیرساخت‌هایی است که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد شده و قرار است خدمات و سرویس‌های مفصلی در فضای سایبری ارایه کند.

وی از جمله الزامات این طرح را حضور فعال نسل خلاق کشور به ویژه نخبگان و دانشگاهیان عنوان کرد و گفت: باید فضا را به گونه‌‌ای تعریف کنیم تا همه جوانان فعال بتوانند در این عرصه حضور یابند و با کمترین ریسک و خطرپذیری مواجه شوند.



او با بیان اینکه اکنون طراحان شبکه‌های بزرگ اجتماعی در دنیا از جمله گوگل و یوتیوپ در میانگین سنی 30 تا 35 سال قرار دارند ابراز کرد: چنین جوانانی در مراتب علمی کشور نیز حضور دارند که وظیفه ماست در هر شرایطی از آن‌ها حمایت کنیم.



رییس مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اینکه در مواجهه با فضای مجازی باید فعال باشیم گفت: شورایعالی فضای مجازی به منظور ساماندهی حضور فعال در فضای سایبری جهان و توسعه این فضا ایجاد شده است.



به گفته انتظاری توسعه دیجیتالی کشور باید هم‌تراز با توسعه اقتصادی و فرهنگی باشد در غیر اینصورت شاهد رشد زیگزاگی در حوزه‌های مختلف خواهیم بود.

