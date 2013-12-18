انتقاد شدید آخوندی از مصوبه افزایش 17 درصدی تراکم

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی که در با رویکرد کاهش جمعیت در کلان شهرها و به خصوص شهر تهران کار خود را در وزارت راه و شهرسازی آغاز کرد همواره با تاکید بر حقوق شهروندی اعلام کرده است که مهمترین موضوع افزایش کیفیت زندگی برای مردم است و افزایش کمیت بدون برنامه مشکلات زیادی را در کلان شهرها به وجود می آورد.

در واقع وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از عملکرد دولت قبلی در افزایش کمی واحدهای مسکونی بر این امر تاکید داشته که افزایش جمعیت در تهران تنها آثاری که به دنبال دارد آلودگی هوا، کمبود اشتغال و مشکلات ترافیکی است که در آینده هم زندگی را برای شهروندان تهرانی با مشکلات بیشتری مواجه می کند.

براین اساس وی با انتشار تنها یکی از مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری در دوره گذشته، گفت که براین اساس یک شبه 17 درصد به تراکم شهر تهران افزوده شد بدون اینکه شرایط زیرساخت ها و ظرفیت شهر تهران برای جمعیت در نظرگرفته شود.

متن این مصوبه به شرح زیر است:

احتراما به آگاهی می‌رساند شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سومین جلسه سال جاری خود به تاریخ چهارم اردیبهشت سال 91 طرح تفصیلی تهران را پیرو جلسه‌ قبلی مورخ هشتم اردیبهشت سال 90 و همچنین جلسه مورخ 15 اسفند ماه سال 90 کمیسیون ماده 5 شهر تهران مورد بررسی مجدد قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

1- زیر پهنه R111 (پهنه تراکم کم دو طبقه) در نقشه‌های طرح تفصیلی جدید شهر تهران به R112 (پهنه تراکم سه طبقه) تبدیل شود و احداث بنا در چارچوب ضوابط و مقررات زیر پهنه R112 (پهنه تراکم سه طبقه) بلامانع خواهد بود.

2- زیر پهنه R112 (سه طبقه) و R121 (چهار طبقه) در نقشه‌های طرح تفصیلی جدید به R122 (پنج طبقه) تبدیل و احداث بنا در چارچوب ضوابط و مقررات زیر پهنه R122 (پنج طبقه) بلامانع خواهد بود.

3- ساخت و ساز در قطعات با مساحت بیشتر از 50 متر تا 150 مترمربع (با رعایت حداقل عرض معبر 6 متر و رعایت برهای اصلاحی) عمدتاً در اراضی و املاک ریزدانه واقع در پهنه R (مسکونی) حداقل سه طبقه روی پیلوت مجاز است.

4- در اراضی و املاک دارای مساحت کمتر از 50 مترمربع (طبق سند مالکیت) واقع در پهنه (R) شهرداری با اولویت تملک اقدام و در صورت عدم تملک، به شرط رعایت بر اصلاحی احداث صرفاً یک واحد مسکونی (زیرزمین و همکف) با حداکثر 80 درصد سطح اشغال مجاز خواهد بود.

5- در زیر پهنه R241 (ارزشمند سبز باغات) تراکم ساختمانی 120درصد سطح اشغال حداکثر 30 درصد و حداکثر 4 طبقه تعیین می شود.

6- کلیه اراضی دولتی متعلق به وزارت راه و شهرسازی، در پهنه‌بندی‌های طرح تفصیلی جدید شهر تهران جهت تأمین سیاستهای وزارت مذکور به کاربری‌های R (مسکونی) و M (کاربری مختلف) تبدیل می‌گردد، شهرداری تهران با همکاری دبیر شواریعالی و معماری ایران ظرف مدت 2 ماه نسبت به تدقیق و لحاظ آن در نقشه‌های طرح تفصیلی جدید شهر تهران اقدام نمایند.

7- به منظور ایجاد تعادل در توسعه شهر، تراکم پایه مالی در کلیه پهنه‌های مسکونی (R) واقع در شمال محور انقلاب معادل 120درصد وسعت ملک برابر سند مالکیت تعیین می‌گردد.

8- شهرداری تهران مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه با همکاری دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در پهنه‌های سکونت (R) بندهای فوق محدوده‌های فوق‌الذکر که دارای شرایط خاص هستند را شناسایی و در حد تراکم مصوب طرح جامع و یا در حد تراکم وضع موجود ملاک عمل و یا در حد تراکم وضع موجود غالب محدوده‌های مورد نظر پس از تأیید نهایی در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تثبیت و در نقشه‌های طرح تفصیلی جدید شهر اعمال نمایند (از جمله اراضی باغات کن و شهرک آزاد شهر در منطقه 22، شهرک گلستان در منطقه 4، حریم امنیتی کاخ سعدآباد).

وزیر راه و شهرسازی همچنین اعلام کرد که یک روز قبل از ابلاغ این مصوبه، اعضای کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری نامه ای را به علی نیکزاد وزیر قبلی راه و شهرسازی نوشتند تا وی را از خطرات اجرای چنین مصوبه ای آگاه کنند اما این نامه هم با بی تفاوتی روبرو شد.

متن نامه اعضای کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری بدین شرح است:

احتراما اعضای کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ضمن جلب‌نظر حضرتعالی به گوشه‌ای از اهم پیامدهای افزایش تراکم در سطح شهر تهران، بدینوسیله تقاضا می‌نماید با توجه به اهمیت موضوع و جبران‌ناپذیری بخشی از تبعات ناشی از هر گونه تصمیم‌گیری عجولانه، موضوع جهت بررسی کارشناسی بیشتر به این کمیته ارجاع شود:

1- زیرساخت‌های برنامه‌ریزی شده برای شهر تهران بر اساس جمعیت ثابت 9.2 میلیون نفر بوده که هر گونه بارگذاری جمعیتی افزون بر رقم فوق و بدون تجدیدنظر در زیرساخت‌های شهر، غیرکارشناسی بوده و مشکلات و چالش‌های موجود در زمینه تأمین خدمات، ترافیکی، آلودگی هوا، تأمین آب و ... را تشدید خواهد کرد.

2- شهر تهران در حال حاضر با چالش تأمین آب شرب با کیفیت مواجه بوده و پیشنهاد افزایش تراکم بدون توجه به چالش‌های موجود در این بخش، شهردار را با مشکلات حادی درگیر خواهد کرد.

3- کلیه سیاست‌های کلان مجلس و دولت در زمینه لزوم تمرکززدایی از شهر تهران با تصویب پیشنهاد مطروحه مخدوش و به چالش کشیده خواهد شد.

4- پیشنهاد مطروحه عملا با برنامه‌ها و سیاست‌های تشویقی برای مشارکت شهروندان در بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده متناقض‌ بوده و فرصت مذکور را برای همیشه از شهر تهران خواهد گرفت.

5- ملاحظات و ضوابط مدیریت بحران و پدافند غیرعامل به شدت مخدوش می شود.

6- فضاهای سبز موجود تهران به عنوان ریه تنفسی کلان‌شهر آلوده شدیدا در معرض تخریب و ساخت و ساز قرار خواهد گرفت.