اولویت بازار کار در سیستان و بلوچستان مهارت و نیروی کار بومی است

اله‌نظر شه‌بخش در جریان بازدید از خبرگزاری مهر سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رویکرد مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عبور از نگاه صرفاً مدرک‌محور و تمرکز بر مهارت‌آموزی متناسب با نیاز واقعی بازار کار استان است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان با اشاره به وضعیت روابط کار در سیستان و بلوچستان افزود: رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی با سازوکارهای قانونی انجام می‌شود تا امنیت شغلی و آرامش محیط‌های کار حفظ شود.

وی، ساماندهی نیروی کار اتباع خارجی را یکی از محورهای مدیریت بازار کار دانست و گفت: اولویت استان، به‌کارگیری نیروی کار ایرانی ماهر است و با تخلفات احتمالی در این حوزه برخورد قانونی می‌شود.

شه‌بخش همچنین با اشاره به اقدامات حمایتی در حوزه معیشت خانوارها، ادامه داد: اجرای طرح‌های حمایتی با هدف کاهش فشار اقتصادی اقشار هدف در استان دنبال می‌شود.

وی نقش آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای را در ایجاد اشتغال پایدار مؤثر دانست و افزود: مراکز آموزش مهارتی استان متناسب با نیاز واحدهای تولیدی در حال تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان تأکید کرد: توسعه تعاون، حمایت از مشاغل خرد و خانگی و تقویت پیوند آموزش و اشتغال، از مسیرهای اصلی کاهش بیکاری در استان است.