ضربه سنگین تکاوران فراجا به باندهای مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عزت الله غلامی فرمانده یگان تکاوری یگانهای ویژه فراجا، اظهار کرد: در جریان اجرای چند عملیات هدفمند و مبتنی بر اشراف اطلاعاتی و اقدام بهموقع، تکاوران موفق شدند ۲۱کیلوگرم شیشه، ۲کیلوگرم هروئین، ۱۴کیلوگرم حشیش و ۲۶۳کیلوگرم تریاک را کشف کنند.
وی افزود: در ادامه این عملیاتها، ۶نفر از عوامل اصلی قاچاق دستگیر و ۵دستگاه خودرو که برای جابهجایی مواد مخدر مورد استفاده قرار میگرفت، توقیف شد.
براساس گزارش پلیس، این مقام انتظامی در پایان خاطرنشان کرد: یگانهای تکاوری یگانهای ویژه فراجا با اقتدار میدانی، هوشمندی عملیاتی و عزم راسخ اجازه نخواهند داد سوداگران مرگ امنیت و آرامش جامعه را خدشهدار کنند و این مسیر با قدرت ادامه خواهد داشت.
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