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۱۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۱۹

ضربه سنگین تکاوران فراجا به باندهای مواد مخدر

ضربه سنگین تکاوران فراجا به باندهای مواد مخدر

فرمانده یگان تکاوری یگان‌های ویژه فراجا با اشاره به عملیات‌های مقتدرانه تکاوران، از کشف مقادیر قابل توجهی مواد مخدر و برخورد قاطع با سوداگران مرگ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عزت الله غلامی فرمانده یگان تکاوری یگان‌های ویژه فراجا، اظهار کرد: در جریان اجرای چند عملیات هدفمند و مبتنی بر اشراف اطلاعاتی و اقدام به‌موقع، تکاوران موفق شدند ۲۱کیلوگرم شیشه، ۲کیلوگرم هروئین، ۱۴کیلوگرم حشیش و ۲۶۳کیلوگرم تریاک را کشف کنند.

وی افزود: در ادامه این عملیات‌ها، ۶نفر از عوامل اصلی قاچاق دستگیر و ۵دستگاه خودرو که برای جابه‌جایی مواد مخدر مورد استفاده قرار می‌گرفت، توقیف شد.

براساس گزارش پلیس، این مقام انتظامی در پایان خاطرنشان کرد: یگان‌های تکاوری یگان‌های ویژه فراجا با اقتدار میدانی، هوشمندی عملیاتی و عزم راسخ اجازه نخواهند داد سوداگران مرگ امنیت و آرامش جامعه را خدشه‌دار کنند و این مسیر با قدرت ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6740280

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