21 تعاوني منابع طبيعي در خراسان شمالي فعال است

موسي صابري در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعاليت 21 تعاوني منابع طبيعي و آبخيزداري در خراسان شمالي، عنوان كرد: اين تعاوني‌ها با داشتن حدود هزار عضو، در بخش هاي مرتع، آبخيزداري، مديريت منابع جنگلي، بيابان و... فعاليت مي‌كنند.

به گفته وي تعاوني هاي منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان شمالي در زمينه‌هاي توليدي، خدماتي و بهره برداري از گياهان دارويي و ساير فرآورده‌هاي طبيعي استان فعال هستند.

صابري اضافه كرد: اكنون حدود 100 هزار هكتار از عرصه هاي طبيعي خراسان شمالي اعم از جنگل، مرتع، بيابان و... براي فعاليت توليدي و يا بهره‌برداري در اختيار اين تعاوني ها قرار دارد.

او در ادامه با اشاره به طرح تشكيل اتحاديه ملي تعاوني‌هاي منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، اظهار داشت: اين طرح ابتدا به صورت استاني در سطح كشور اجرا شده و سپس با تجميع اتحاديه هاي استاني، اتحاديه ملي تعاوني هاي منابع طبيعي شكل مي گيرد.

اين مسئول اضافه كرد: در اين راستا اتحاديه تعاوني هاي منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان شمالي با عضويت تعاوني هاي موجود شكل گرفته و به زودي فعاليت رسمي خود را آغاز مي‌كند.

صابري گفت: حمايت از تعاوني هاي منابع طبيعي و وصول مطالبات آنها، زمينه سازي براي افزايش مشاركت مردمي در امر منابع طبيعي، ساماندهي خدمات حمايتي منابع طبيعي و... برخي از وظايف اتحاديه هاي تعاوني منابع طبيعي ملي و استاني هستند.

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان شمالي در پايان اظهار كرد: گستره حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری استان دو میلیون و 33 هزار و 36 هکتار است كه از اين وسعت یک میلیون و 414 هزار هکتار مرتع، بیش از 183 هزار و 636 هکتار بیابان و 434 هزار و 550 هکتار نيز جنگل است.

به گزارش خبرنگار مهر، چندي پيش مجيد لقمان پور، معاون دفتر ترويج و مشاركت‌هاي مردمي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري از تشكيل اتحاديه تعاوني هاي منابع طبيعي و آبخيزداري استاني و ملي در كشور خبر داده بود.

او اظهار كرده بود كه در حال حاضر هزار و 39 تعاوني فعال منابع طبيعي با بيش از 52 هزار نفر عضو در استان هاي مختلف وجود دارد و قرار است با تجميع و سازماندهي اين تعاوني ها، اتحاديه ملي تعاوني هاي منابع طبيعي و آبخيزداري تشكيل شود.