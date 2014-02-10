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۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۵۶

صابری:

2 هزار اصله نهال در خراسان شمالی غرس می شود

2 هزار اصله نهال در خراسان شمالی غرس می شود

بجنورد- خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: بر اساس تفاهم نامه این اداره کل با اداره کل راه و شهرسازی استان برای نهالکاری در حاشیه جاده های استان، در مرحله نخست دو هزار اصله نهال در پارکینگ های بین راهی جاده های خراسان شمالی غرس می شود.

موسی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انعقاد تفاهم نامه مشترک توسعه فضای سبز و نهالکاری در حاشیه جاده های خراسان شمالی بین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و راه و شهرسازی استان، اظهار کرد: این تفاهم نامه با هدف ایجاد محیطی سرسبز و زیبا در حاشیه جاده های استان، زیباسازی پارکینگ های بین راهی، کاهش میزان آلودگی هوا، منظرسازی برای توقف و استراحت مسافران در حواشی جاده ها و ... منعقد شده است.

وی با بیان این که تفاهم نامه مذکور در چندین مرحله اجرا می شود، افزود: در مرحله نخست این تفاهم نامه مقرر شده تا تمامی پارکینگ های بین راهی جاده های خراسان شمالی با غرس نهال و ایجاد فضای سبز زیباسازی شوند.

به گفته صابری در این مرحله افزون بر دو هزار اصله نهال گونه های مثمر و غیرمثمر در پارکینگ های بین راهی جاده های استان غرس می شود.

وی اضافه کرد: اجرای این طرح اکنون آغاز شده و با ایجاد مقدمات کاشت این نهال هاف عملیات کاشت در اسفندماه امسال انجام خواهد شد.

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان شمالي در پايان اظهار كرد: گستره حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری استان دو میلیون و 33 هزار و 36 هکتار است كه از اين وسعت یک میلیون و 414 هزار هکتار مرتع، بیش از 183 هزار و 636 هکتار بیابان و 434 هزار و 550 هکتار نيز جنگل است.

به گزارش خبرنگار مهر، در خراسان شمالی بیش از پنج هزار و 500 کیلومتر جاده اصلی و فرعی وجود دارد.

کد مطلب 2233581

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