2 هزار اصله نهال در خراسان شمالی غرس می شود

موسی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انعقاد تفاهم نامه مشترک توسعه فضای سبز و نهالکاری در حاشیه جاده های خراسان شمالی بین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و راه و شهرسازی استان، اظهار کرد: این تفاهم نامه با هدف ایجاد محیطی سرسبز و زیبا در حاشیه جاده های استان، زیباسازی پارکینگ های بین راهی، کاهش میزان آلودگی هوا، منظرسازی برای توقف و استراحت مسافران در حواشی جاده ها و ... منعقد شده است.

وی با بیان این که تفاهم نامه مذکور در چندین مرحله اجرا می شود، افزود: در مرحله نخست این تفاهم نامه مقرر شده تا تمامی پارکینگ های بین راهی جاده های خراسان شمالی با غرس نهال و ایجاد فضای سبز زیباسازی شوند.

به گفته صابری در این مرحله افزون بر دو هزار اصله نهال گونه های مثمر و غیرمثمر در پارکینگ های بین راهی جاده های استان غرس می شود.

وی اضافه کرد: اجرای این طرح اکنون آغاز شده و با ایجاد مقدمات کاشت این نهال هاف عملیات کاشت در اسفندماه امسال انجام خواهد شد.

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان شمالي در پايان اظهار كرد: گستره حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری استان دو میلیون و 33 هزار و 36 هکتار است كه از اين وسعت یک میلیون و 414 هزار هکتار مرتع، بیش از 183 هزار و 636 هکتار بیابان و 434 هزار و 550 هکتار نيز جنگل است.

به گزارش خبرنگار مهر، در خراسان شمالی بیش از پنج هزار و 500 کیلومتر جاده اصلی و فرعی وجود دارد.