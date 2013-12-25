رشد3 برابری حضور پژوهندگان معلم استان مرکزی/ باید برنامه های درسی تحلیل محتوا شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عزیزآبادی عصر چهارشنبه در همایش تجلیل از پژوهشگران فرهنگی و دانش آوزان پژوهنده ناحیه یک اراک، افزود: در سال گذشته 590 معلم در این طرح حضور داشتند که امسال این حضور سه برابر و به هزار و 800 نفر در طرح معلم پژوهنده حضور یافتند.

وی اضافه کرد: اگر مسائل تربیتی با اهداف متعالی تدوین و اجرا شود پیشرفت های روز افزونی در این بخش خواهیم داشت.

عزیزآبادی خواستار حضور همه افراد علاقمند به اقدامات پژوهشی شد و تصریح کرد: حضور افراد نیازمند شرایط ویژه ای نیست و هر فردی با هر مدرک تحصیلی می تواند دست به اقدام پژوهی بزند.

پژوهش، نوآوری و فن آوری سه مقوله مهم

وی با بیان اینکه با تاکید بر اینکه توجه به نیازهای جامعه و تلاش در راستای رفع آن نیاز به پژوهش های مدون دارد، اظهار کرد: پژوهش، نوآوری و فن آوری سه مقوله مهم و از تکالیف واجب آموزش و پرورش است.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و منابع انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی افزود: بر اساس الزامات قانونی همچون مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، خواست مقام معظم رهبری، سند تحول آموزش و پرورش اهداف متعالی پژوهش و فن آوری بیان شده است.

عزیزآبادی با بیان اینکه استفاده هوشمند از فن آوری های نوین برای ارتقاء یادگیری و یاددهی و راهکارهای مناسب آن ضروری است، اضافه کرد: تولید محتوای الکترونیکی با همکاری بخش های خصوصی و غیرخصوصی لازمه موفقیت است.

وی با اشاره به اینکه رویکرد پژوهشی قبل از این هم در جوامع بوده است، ادامه داد: در سال های اخیر به این موضوع بیشتر از قبل و آنگونه که باید پرداخته شده است.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و منابع انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی خاطر نشان کرد: در این راستا اقدامات مطلوبی انجام شده اما باید بیشتر در این راستا تلاش کنیم.

اهداف متعالی در امر پژوهش و تحقیق

عزیزآبادی با تاکید بر اهداف متعالی در امر پژوهش و تحقیق، اضافه کرد: این اهداف که در سند تحول آمده و به دست مدیران و معلمان رسیده نیازمند نیروهای توانمند و پژوهشگر است.

وی اظهار کرد: در این طرح نباید روش های یادگیری و یاددهی و تعلیم و تربیت گذشته را ادامه دهیم و نیازمند روش های نوین با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا داریم.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و منابع انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی با اشاره به هوشمند سازی مدارس، تصریح کرد: حضور معلمان و پدیران فعال برای کسب مطالب و انتقال آن به دانش آموزان در طرح هوشمندسازی مدارس به وضوح قابل مشاهده است.

عزیزآبادی با بیان اینکه وظیفه آموزش و پرورش دامن زدن به امر پژوهش و حضور نیروهای علمی در این راستا است، افزود: همکاران فرهنگی نیز با حضور داوطلبانه خود می توانند گام های موثری را در این راستا بر دارند.

تاسیس مرکز مطالعات و پژوهش در اراک

وی ابراز امیدواری کرد: با یافته های علمی برای پاسخ به سوالات دانش آموزان و پیشرفت های روز افزون بتوانیم گام های موثری را برای ارتقاء در امر پژوهش برداریم

عضو شورای اسلامی کلان شهر اراک نیز گفت: یکی از مهمترین اقدامات شورای شهر در این دوره تاسیس مرکز مطالعات و پژوهش در اراک است.

علیرضا فقیهی با اشاره به فرهنگی که هم اکنون در یادگیری و یاددهی در جامعه حاکم است، اشاره کرد و افزود: متاسفانه در جامعه کنونی افراد علم و دانش خود را به اشتراک نگذاشته و اگر فردی در امری ضعیف باشد به خود اجازه یافتن و پژوهش در آن بخش را نمی دهد.

وی با تاکید بر اینکه مهلکترین امر در جامعه کنونی امر مذکور است، گفت: باید این فرهنگ در جامعه متداول شود که افراد آموخته های خود را در اختیار دیگران قرار داده و افرادی که در بخشی ضعیف هستند به دنبال رفع آن باشند.

باید برنامه های درسی تحلیل محتوا شود

این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه باید برنامه های درسی تحلیل محتوا شود، اظهار کرد: باید کمیته های در این راستا تشکیل و معلمان با طرح یک مسئله به بررسی و راه حل بپردازند.

فقیهی ادامه داد: پس از طرح اولیه یکی از معلمان این طرح را اجرا و سپس نقاط ضعف و قوت طرح بررسی شده و طرح پایانی تدوین شود.

وی خاطرنشان کرد: این روش درس پژوهی در دروس مختلف و با حضور معلمان و حتی به طور مداوم نیز قابل اجرا بوده و سبب تحقق اهداف آموزشی می شود.

عضو شورای اسلامی کلان شهر اراک با بیان اینکه اقدام پژوهی باید مداومت داشته و از آن محافظت شود، تصریح کرد: باید در این راستا متعهد و متخصصینی با خلاقیت حضور یافته تا موفقیت های مورد نظر کسب شود.

فقیهی با بیان اینکه این اقدام تاکنون انجام نشده بود، افزود: برای تصمیم سازی و تصمیم گیری برای گام نهادن در مسیرهای پژوهشی نیازمند مراکز علمی و افراد فعال در این عرصه هستیم.

اراک شهری با هویت فرهنگی، صنعتی و کشاورزی

این استاد دانشگاه خواستار حضور فرهنگیان و کلیه علاقمندان به پژوهش در این مرکز تحقیق و پژوهش شد و اضافه کرد: حضور علاقمندان و تحقیق و پژوهش در بخش های مختلف گامی است برای تولید محتوای علمی و ساخت شهری در شان شهروندان اراکی.

فقیهی در بخش دیگری از سخنانش به با تاکید بر اینکه اراک شهری با هویت فرهنگی، صنعتی و کشاورزی است، اظهار کرد: به دلیل بی توجهی برخی در حال از دست دادن هویت های ملی و فرهنگی در سطح شهرهستیم.

وی تصریح کرد: برای پیشگیری از این امر نیازمند حضور اقشار جامعه و تلاش برای حفظ کلان شهر اراک داریم.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه انتقال هویت به نسل نوجوان و جوان در مدارس انجام می شود، اظهار کرد: تحقیق و پژوهش به چهار شکل تحقیق بنیادی، کاربردی، توسعه ای و عملی انجام می شود.

فقیهی در بخش دیگری از سخنانش درس پژوهی را نوعی اقدام پژ<هی ژاپنی دانست و اضافه کرد: درس پژوهی ابزاری برای بهسازی مدارس است.

وی با بیان اینکه تاکید اساسی درس پژوهی بر ایجاد فضای برای یادگیری است، گفت: مفهوم کلیدی این امر یادگیری معلمان و به اشتراک گذاشتن و رفع مسایل و مشکلات جامعه است.

گفتنی است، در پایان این همایش از 30 دانش آموز منتخب استانی که به پانزدهیمن جشنواره خوارزمی کشوری راه یافتند و بیش از 100 معلم پژوهنده در شانزدهیمن مسابقه معلم پژوهنده تجلیل شد