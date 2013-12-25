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۴ دی ۱۳۹۲، ۱۸:۴۲

پژوهشگران آموزش و پرورش ناحیه یک اراک تجلیل شدند

پژوهشگران آموزش و پرورش ناحیه یک اراک تجلیل شدند

اراک - خبرگزاری مهر: به مناسبت هفته پژوهش از 75 نفر از پژوهشگران فرهنگی و دانش آموزان پژوهنده آموزش و پرورش ناحیه یک اراک امروز با حضور جمعی از مسئولین و پژوهشگران تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه یک اراک عصر چهارشنبه در این همایش با بیان اینکه برنامه شانزدهم تحقیقات پژوهشی آموزش و پرورش به اتمام رسیده است و وارد دوره هفدهم شده ایم گفت: آموزش و پرورش امسال در زمینه مطالعات علمی و پژوهشی رشد 300 درصدی را کسب کرده است.

ابوالفضل هاشمی همچنین بازدید معلمان و دانش آموزان از پژوهش سرای خلیج فارس، بازدید از نیروگاه حرارتی 1300 مگاواتی، پتروشیمی و پالایشگاه شازند را از جمله برنامه های آموزش و پرورش در هفته پژوهش عنوان کرد.

معاون برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش استان نیز پژوهش، نوآوری و فن آوری را از جمله تکالیف واجب در این اداره برشمرد.

احمد عزیزآبادی توسعه ظرفیت های پژوهشی و مستند کردن تجربیات علمی را از جمله کاربردهای مهم در این زمینه دانست و بیان کرد: استفاده هوشمندانه از فناوری های آموزشی در یاد دهی و یادگیری بسیار مهم است.

این دانش آموزان پژوهنده در رشته های علوم اجتماعی، مکانیک، عمران، فیزیک و نجوم، ریاضی، هنر و معماری، شیمی، ادبیات و .... از برگزیدگان پانزدهمین جشنواره خوارزمی ناحیه یک اراک بودند که مورد تجلیل قرار گرفتند.

کد مطلب 2202574

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