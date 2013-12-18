آموزش و پرورش در تربیت دانش آموزانی مطابق با ارزش های فرهنگ اسلامی بکوشد

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله کریم زاده در عصر سه شنبه در همایش مدیریت فعالیت های پرورشی و فرهنگی اراک انتقال فرهنگ را یکی از وظایف آموزش و پرروش دانست و گفت: تربیت دانش آموزانی مطابق با معیارها و ارزش های فرهنگ غنی اسلامی از اهداف اصلی این نهاد در راه اعتلای ایران اسلامی است.

وی اظهارداشت: آموزش و پرورش علاوه بر وظیفه آموزش، وظیفه نقش آفرینی را نیز بر عهده دارد که این مهم موجب تاثیر گذاری در جامعه می شود.

کریم زاده افزود: آموزش و پرورش باید اعتلا پیدا کند که این امر نیازمند همکاری از سوی مسئولین و دستگاه های استانی است.

دکتر علی صباغیان از اساتید دانشگاه نیز لازمه خلاقیت و موفقیت را تفکر دانست و گفت: باید در جامعه اسلامی فرهنگ بهره گیری بیش از پیش فکر خودرا توام با امید و اراده گسترش دهیم.

همایش راه کارهای تقویت فعالیت های پرورشی و فرهنگی در مدارس استان با حضور 150 نفر از مجتمع های آموزشی و پرورشی امروز در کانون امام خمینی اراک برگزار شد.