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۲۷ آذر ۱۳۹۲، ۲۰:۰۴

کریم زاده:

آموزش و پرورش در تربیت دانش آموزانی مطابق با ارزش های فرهنگ اسلامی بکوشد

آموزش و پرورش در تربیت دانش آموزانی مطابق با ارزش های فرهنگ اسلامی بکوشد

اراک-خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: آموزش و پرورش در تربیت دانش آموزانی مطابق با ارزش های فرهنگ اسلامی بکوشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله کریم زاده در عصر سه شنبه در همایش مدیریت فعالیت های پرورشی و فرهنگی اراک انتقال فرهنگ را یکی از وظایف آموزش و پرروش دانست و گفت: تربیت دانش آموزانی مطابق با معیارها و ارزش های فرهنگ غنی اسلامی از اهداف اصلی این نهاد در راه اعتلای ایران اسلامی است.

وی اظهارداشت: آموزش و پرورش علاوه بر وظیفه آموزش، وظیفه نقش آفرینی را نیز بر عهده دارد که این مهم موجب تاثیر گذاری در جامعه می شود.

کریم زاده افزود: آموزش و پرورش باید اعتلا پیدا کند که این امر نیازمند همکاری از سوی مسئولین و دستگاه های استانی است.

دکتر علی صباغیان از اساتید دانشگاه نیز لازمه خلاقیت و موفقیت را تفکر دانست و گفت: باید در جامعه اسلامی فرهنگ بهره گیری بیش از پیش فکر خودرا  توام با امید و اراده گسترش دهیم.

همایش راه کارهای تقویت فعالیت های پرورشی و فرهنگی در مدارس استان با حضور 150 نفر از مجتمع های آموزشی و پرورشی امروز در کانون  امام خمینی اراک برگزار شد.

کد مطلب 2198699

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