عرضه 400 هزار بیمه نامه عمر توسط بیمه کارآفرین/ صدور بیمه مستمری برای اولین بار

عبدالمحمود ضرابی در حاشیه سفر به اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان عرضه بیمه عمر و سرمایه گذاری در بین شرکت های بیمه فعال در کشور چه در بخش خصوصی و دولتی بیشترین آمار فروش بوده و بدین لحاظ در رتبه اول قرار دارد.

وی با بیان اینکه صدور بیمه عمر و سرمایه گذاری پس از بیمه کارآفرین در سایر شرکت های بیمه ای آغاز شده و برند این نوع بیمه نامه در اختیار این شرکت است، ادامه داد: فروش بیمه عمر نباید با سایر رشته های بیمه ای از جمله بیمه اتومبیل که سالانه میلیون ها نسخه فروش دارد، مقایسه شود.

مدیرعامل شرکت بیمه کارآفرین کشور تازگی طرح، عدم الزام، اختیاری بودن و عدم توسعه مطلوب فرهنگ بیمه در جامعه را از دلایل عرضه کم برشمرد و تاکید کرد که بیمه عمر و سرمایه گذاری نماد توسعه فرهنگ بیمه ای در هر جامعه ای است و بر این اساس باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وی تلاش برای همه گیری این نوع بیمه را از موفقیت های بیمه کارآفرین دانست و با بیان اینکه تشکیل بیمه های خصوصی در راستای توسعه فرهنگ بیمه ای در بحث اقتصاد آزاد بود، متذکر شد: با این تلاش ها هم اکنون این شرکت رتبه سوم کشوری را در بین شرکت های خصوصی بیمه ای دارد.

ضرابی با اشاره به طرح های این شرکت برای توسعه بیمه ای در کشور گفت: صدور بیمه نامه مستمری را برای اولین بار در دست اجرا داریم که بزودی عرضه این نوع بیمه که از فراگیری قابل توجهی برخوردار است، در کشور آغاز خواهد شد.

فعالیت های اقتصادی بدون بیمه میسر نیست

ضرابی با تاکید بر اینکه فعالیت های اقتصادی در شرایط کنونی بدون بیمه میسر نیست، بیان داشت: بیمه به شکل کنونی حدود 84 سال پیش به کشور وارد شد و قانون بیمه در سال 1314 به تصویب رسید، اما از سال 16 اولین شرکت بیمه در کشور تشکیل شد و توسعه بسیار زیادی در کوتاه مدت به دست آورد.

وی با بیان اینکه قبل از انقلاب تنها یک شرکت بیمه دولتی و چند شرکت خصوصی در کشور وجود داشت، یادآور شد: بعد از انقلاب این شرکت ها ملی شدند، اما در سال 80 مجلس شورای اسلامی با تصویب قانونی مجوز فعالیت شرکت های خصوصی را در کشور صادر کرد.

مدیرعامل شرکت بیمه کارآفرین کشور تصریح کرد: با تصویب این قانون بیمه کارآفرین به عنوان اولین شرکت بیمه خصوصی با اخذ مجوز از سال 81 تاسیس و با آغاز فعالیت در سال 82 اولین بیمه نامه خود را صادر کرد. پس از آن سه شرکت دیگر نیز در همان سال مجوز فعالیت گرفتند.

بیمه در کشور برگرفته از فرهنگ و اعتقادات دینی است

وی بحث بیمه در کشور را مرتبط با فرهنگ کهن ایران زمین و نیز اعتقادات دینی دانست و عنوان کرد: بیمه در قالب مختلف از گذشته در جامعه بوده و حتی در منشور کوروش کبیر نیز آمده است، دستگیری از افراد ورشکسته از سوی افراد جامعه، کمک به خانواده های نیازمند بویژه در زمینه ازدواج، جمع آوری کمک در مساجد و تاکید انیاء و اولیاء الهی در این خصوص برگرفته از این فرهنگ است.

ضرابی همچنین شرکت بیمه کارآفرین شعبه استان اردبیل را در زمینه عرضه بیمه عمر و سرمایه گذاری موفق ارزیابی کرد و ادامه داد: این شرکت رتبه دوم شرکت های بیمه در استان را دارد.

جایگاه صنعت بیمه ایران در بین کشورهای دیگر مناسب نیست

مشاور عالی شرکت بیمه کارآفرین و از فعالان عرصه صنعت بیمه کشور نیز در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به جایگاه صنعت بیمه کشور در دنیا و منطقه تاکید کرد: ارزیابی موفقیت بیمه کشور بستگی به این دارد که با چه کشوری مقایسه شود، در مقایسه با کشورهای دنیا و حتی منطقه نه توسعه ای نداشتیم، اگر بخواهیم ارتقاء ضریب بیمه ای را براساس ریال در نظر بگیریم باید بگوییم بله موفق بوده اما اگر ریال را به ارزهای دیگر تبدیل کنیم تغیری نکرده است.

سیدمحمدمهدی علوی با بیان اینکه بخش عمده ای از بیمه نامه های صادره در کشور بیمه اتومبیل است و در سایر رشته های بیمه مثل باربری، مهندسی، آتش سوزی و... جایگاهی در دنیا و منطقه نداریم، افزود: البته تغییر این شرایط امیدوار کننده است اما باید تلاش های گسترده ای صورت گیرد.

وی تصریح کرد: با وجود اینکه جایگاه ما در بین کشورهای دیگر امروز مناسب نیست، اما در گذشته در بحث بیمه ای جایگاه بالاتری داشتیم، در این خصوص نمی شود یک مسئله را پر رنگ کرد و علت این عقب ماندگی خطاب کرد، مباحث مختلفی را می شود در این زمینه مورد بررسی و بحث قرار داد.

این فعال بیمه ای کشور عنوان کرد: اصولا تا زمانی که کل اقتصاد حرکت درستی را نداشته باشد، بیمه هم متاثر از آن نمی تواند حرکت درستی داشته باشد چون اینها به هم زنجیر هستند، کندی روند تولید در کشور، عدم کرکرد واحدهای اقتصادی و صنایع، بحث صادرات، و... همه اینها روی بیمه تاثیر دارد، اگر وضعیت این بخش ها و معیشت مردم بهتر شود بی شک بیمه هم رشد خواهد یافت.

علوی متذکر شد: آن وقت با بهبود وضعیت بیمه کشور و ارائه پوشش های مناسب بیمه ای، قسمت ها اقتصادی هم نیازهای خود را از طریق بیمه برطرف کرده و شرایط مطلوب تری برای کار خواهند داشت.