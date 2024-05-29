پرسپولیس مدیون هوش یک بازیکن/ اشتباه دو بازیکن باز هم تکرار شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس روز سه شنبه ۸ خرداد و در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین در حالی که میهمان شمس آذر بود توانست در پایان این تیم را با نتیجه ۳ بر یک شکست دهد و به صدرنشینی خود در فاصله یک هفته تا پایان رقابت‌های لیگ برتر ادامه دهد.

تیم شمس آذر بازی را بهتر از پرسپولیس آغاز کرد و در همان دقایق ابتدایی حملات زیادی را روی دروازه پرسپولیس تدارک دید اما با بی دقتی مهاجمان این تیم، توپ‌ها راهی به سمت دروازه پرسپولیس نداشتند. شاگردان «اوسمار ویه‌را» در دقیقه ۱۹ و در جدی ترین موقعیت خود در نیمه اول نهایت استفاده را بردند و توانستند روی هوش مهدی ترابی و عدم خودخواهی عیسی آل کثیر، توسط «اوستون ارونوف» به گل اول بازی دست یابند.

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید روی شروع مجدد مدافع شمس آذر، ۳ بازیکن پرسپولیس (مهدی ترابی، عیسی آل کثیر و اوستون ارونوف) به شکل یک مثلث جایگیری کرده اند و در باکس دفاعی شمس آذر در کمال تعجب تنها دو بازیکن حضور دارند. غفلت در مهار ارونوف و دخالت عیسی آل کثیر باعث شد تا بازیکن شمس آذر دچار اشتباه شود و توپ در میانه راه به مهدی ترابی رسید و این بازیکن بلافاصله از خلأ موجود در خط دفاعی شمس آذر نهایت استفاده را برد و با پاسی در عمق آل کثیر را صاحب توپ کرد و او هم با پاسی در عرض ارونوف را در موقعیت گلزنی قرار دارد و این بازیکن ازبکستانی دروازه خالی شمس آذر را باز کرد تا گل اول بازی به نام پرسپولیس ثبت شود.

دفع ناقص توپ‌های ارسالی از کرنر

همان طور که در دو تصویر بالا مشاهده می‌کنید بازیکنان پرسپولیس در دو مقطع از بازی و به ترتیب در دقایق ۵ و ۵۳ که برای شمس آذر کرنر شکل می‌گیرد در دفع توپ با اشتباه رو به روی می‌شوند. در دقیقه ۵ و جایی که بازیکن شمس آذر توپ را روی دروازه سانتر می‌کند، عیسی آل کثیر به جای دفع توپ به سمت راست بدن خود، آن را در مقابل تک بازیکن شمس آذر که رو به رویش ایستاده قرار می‌دهد و در ادامه با خوش شانسی آل کثیر ضربه این بازیکن بار دیگر به مهاجم پرسپولیس برخورد می‌کند و راهی کرنر می‌شود.

در دقیقه ۵۳ هم اشتباهی مشابه نیمه اول برای پرسپولیس رخ می‌دهد. بار دیگر برای شمس آذر کرنر شکل می‌گیرد و دانیال اسماعیلی فر و گئورگی گولسیانی در دفع توپ دچار سردرگمی می‌شوند و در حالی که می‌توانستند خطر را از روی دروازه پرسپولیس دور کنند اما بار دیگر تن به کرنر برای شمس آذر می‌دهند.

جای گیری مناسب خط دفاعی پرسپولیس

بازیکنان پرسپولیس در دیدار با شمس آذر و به دفعات زیاد مانع از نفوذ توپ در عمق خط دفاعی شدند. همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، ۶ بازیکن پرسپولیس در محوطه جریمه خودی با جایگیری خوب خود مانع از حمله شمس آذری‌ها شدند و خطری دروازه این تیم را تهدید نکرد.

اسماعیلی فر و کنعانی زادگان یادآورد دیدار با استقلال خوزستان

در تک گلی که شمس آذر توانست به ثمر برساند باز هم نقش دو مدافع پرسپولیس یعنی دانیال اسماعیلی فر و محمدحسین کنعانی زادگان دیده می‌شود. پس از اینکه بازیکن شمس را توپ اوت را ارسال می‌کند، دانیال اسماعیلی فر در کمال تعجب با ضربه سر توپ را به عقب می‌فرستد و در ادامه کنعانی زادگان در مصاف با بازیکن شمس آذر در ضربه زدن به توپ ناکام می‌ماند تا توپ به گوشه زمین جایی که مسعود ریگی در مواجه با دو بازیکن دیگر شمس آذر قرار گرفته برود.

در این لحظه پرس خوب بازیکنان شمس آذر باعث می‌شود تا فراز امامعلی از ریگی توپ ربایی کند و در ادامه با پاس بازیکن شمس آذر به محوطه جریمه پرسپولیس در حالی که سروش رفیعی و عبدالکریم حسن می‌توانستند خلأ موجود در نبود کنعانی زادگان و گئورگی گولسیانی را پُر کنند اما امیرمحمد نسایی موفق شد با نفوذ خوب خود با ضربه سر دروازه پرسپولیس را باز کند.

هوش بالای ترابی و نقش مؤثر در هر ۳ گل برای پرسپولیس

دو تصویر بالا لحظاتی پیش از به ثمر رسیدن گل‌های دوم و سوم پرسپولیس را نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید، در تصویر اول و زمانی که مهدی ترابی صاحب توپ می‌شود، با چشمانی باز خلأ موجود در قلب خط دفاع شمس آذر را نشانه می‌گیرد و با پاسی زیبا، مسعود ریگی را صاحب توپ می‌کند که این بازیکن با یک چرخش و شوتی سرکش موفق می‌شود گل دوم را برای پرسپولیس به ثمر برساند.

در تصویر دوم و زمانی که همه بازیکنان انتظار داشتند تا ترابی توپ را بلند به سمت دروازه شمس آذر ارسال کند، او توپ را به گونه‌ای که در مقابل دروازه بان شمس آذر فرود آید، ارسال می‌کند و با اشتباه علیرضا جعفرپور در مهار توپ، گل سوم پرسپولیس به دست می‌آید.