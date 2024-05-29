به گزارش خبرنگار مهر، در پی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به اردوگاه آوارگان در رفح که یادآور حمله به اردوگاه آوارگان و کشتار صبرا و شتیلا است، موج رسانه ای شدیدی در محکومیت این اقدام و حمایت از فلسطین به راه افتاده است. دراین پویش، تصویری که توسط هوش مصنوعی ساخته شده و در برگیرنده عبارت «ALL EYES ON RAFAH» به معنای «نگرانیم و از رفح چشم برنمی‌داریم» در ۲۴ ساعت گذشته توسط اکثر مخاطبان در قالب استوری منتشر شده است و کمتر کسی است که از دیروز با این استوری مواجه نشده باشد.

این پویش تاکنون توسط بیش از ۳۵ میلیون کاربر باز نشر شده است. بسیاری از سینماگران ایرانی و چهره های هنری هم در واکنش به قتل عام و فاجعه رخ داده در رفح با پیوستن به این پویش نسبت به این اقدام وحشیانه واکنش نشان داده اند و به این پویش پیوستند و موج همدلی برانگیزی برای همدردی با کودکان و مردم عزه در محکومیت حملات اسرائیل شکل دادند.

پرویز پرستویی، پیمان معادی، سحر دولتشاهی و جمعی دیگر از هنرمندان با انتشار استوری جداگانه در کنار پیوستن به این پویش این حمله و اقدام وحشیانه را محکوم کردند. همچنین بسیاری دیگر از چهره‌های هنری همچون حامد بهداد، روح‌الله حجازی، کامران حجازی، یوسف حاتمی‌کیا، محسن کیایی، امیرجعفری، صابر ابر، لیندا کیانی، محمد حسین قاسمی، علی مردانه، صدف استهبدی، کاظم دانشی، عباس جمشیدی‌فر، میلاد کی‌مرام، الهه حصاری، ارسلان قاسمی، آزیتا موگویی، حسین سلیمانی، نیما جاودی، مجیدرضا مصطفوی، مجیدرضا مطلبی، تورج اصلانی، رضا گوران، رامتین لوافی، دیبا زاهد، علی صالحی، ندا جبرئیلی، ابوالفضل صفاری، حسین دوماری، الناز ملک، علیرام نورایی، نوید محمودی، منیژه حکمت، مازیار لرستانی، بهرنگ علوی، الناز حبیبی، اسدالله یکتا، مریم بوانی، حسین مهری، کمال تبریزی، وحید آقاپور، رامبد جوان، شاهد احمد لو، مژده لواسانی، لاله اسکندری، هانیه توسلی، پوران درخشنده، سام کبودوند، امیر کربلایی زاده، سینا حجازی، توحید معصومی، محسن چاووشی، رامتین شهبازی، مازیار میری، محراب قاسم‌خانی، طناز طباطبایی، شبنم قلیخانی، مهرداد صدیقیان، محمد شایسته، ارسطو خوش رزم، پریناز ایزدیار، بهنوش طباطبایی، محسن کیایی، امیرجعفری، صابر ابر، لیندا کیانی، پژمان بازغی، حمید نیلی، حسن فتحی، احسان علیخانی، محمود رضوی، وحید یامین پور، فاطمه افشاریان، مهدی فرجی، الهه بهبودی، پویان هدایتی، سید علی احمدی، فرشید شکیبا، محمدرضا رضاییان، مریم پیرکاری، امیر ابیلی، احمد معظمی، حامد فاتحی، علیرضا تابش و ... تصویر مشترک هوش مصنوعی را با عنوان «همه چشم‌ها به رفح است» منتشر و در این پویش شرکت کرده اند.