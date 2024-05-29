  1. هنر
  2. سینمای ایران
۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۰:۰۷

در یک پویش اینستاگرامی؛

همه چشم‌ها به «رفح» است/ هنرمندان همدل در حمایت از غزه

همه چشم‌ها به «رفح» است/ هنرمندان همدل در حمایت از غزه

هنرمندان و سینماگران ایرانی در محکومیت حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به «رفح»، در کنار بیش از ۳۵ میلیون کاربر به پویش «همه چشم‌ها به رفح است» پیوسته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به اردوگاه آوارگان در رفح که یادآور حمله به اردوگاه آوارگان و کشتار صبرا و شتیلا است، موج رسانه ای شدیدی در محکومیت این اقدام و حمایت از فلسطین به راه افتاده است. دراین پویش، تصویری که توسط هوش مصنوعی ساخته شده و در برگیرنده عبارت «ALL EYES ON RAFAH» به معنای «نگرانیم و از رفح چشم برنمی‌داریم» در ۲۴ ساعت گذشته توسط اکثر مخاطبان در قالب استوری منتشر شده است و کمتر کسی است که از دیروز با این استوری مواجه نشده باشد.

این پویش تاکنون توسط بیش از ۳۵ میلیون کاربر باز نشر شده است. بسیاری از سینماگران ایرانی و چهره های هنری هم در واکنش به قتل عام و فاجعه رخ داده در رفح با پیوستن به این پویش نسبت به این اقدام وحشیانه واکنش نشان داده اند و به این پویش پیوستند و موج همدلی برانگیزی برای همدردی با کودکان و مردم عزه در محکومیت حملات اسرائیل شکل دادند.

همه چشم‌ها به «رفح» است/ هنرمندان همدل در حمایت از غزه

پرویز پرستویی، پیمان معادی، سحر دولتشاهی و جمعی دیگر از هنرمندان با انتشار استوری جداگانه در کنار پیوستن به این پویش این حمله و اقدام وحشیانه را محکوم کردند. همچنین بسیاری دیگر از چهره‌های هنری همچون حامد بهداد، روح‌الله حجازی، کامران حجازی، یوسف حاتمی‌کیا، محسن کیایی، امیرجعفری، صابر ابر، لیندا کیانی، محمد حسین قاسمی، علی مردانه، صدف استهبدی، کاظم دانشی، عباس جمشیدی‌فر، میلاد کی‌مرام، الهه حصاری، ارسلان قاسمی، آزیتا موگویی، حسین سلیمانی، نیما جاودی، مجیدرضا مصطفوی، مجیدرضا مطلبی، تورج اصلانی، رضا گوران، رامتین لوافی، دیبا زاهد، علی صالحی، ندا جبرئیلی، ابوالفضل صفاری، حسین دوماری، الناز ملک، علیرام نورایی، نوید محمودی، منیژه حکمت، مازیار لرستانی، بهرنگ علوی، الناز حبیبی، اسدالله یکتا، مریم بوانی، حسین مهری، کمال تبریزی، وحید آقاپور، رامبد جوان، شاهد احمد لو، مژده لواسانی، لاله اسکندری، هانیه توسلی، پوران درخشنده، سام کبودوند، امیر کربلایی زاده، سینا حجازی، توحید معصومی، محسن چاووشی، رامتین شهبازی، مازیار میری، محراب قاسم‌خانی، طناز طباطبایی، شبنم قلیخانی، مهرداد صدیقیان، محمد شایسته، ارسطو خوش رزم، پریناز ایزدیار، بهنوش طباطبایی، محسن کیایی، امیرجعفری، صابر ابر، لیندا کیانی، پژمان بازغی، حمید نیلی، حسن فتحی، احسان علیخانی، محمود رضوی، وحید یامین پور، فاطمه افشاریان، مهدی فرجی، الهه بهبودی، پویان هدایتی، سید علی احمدی، فرشید شکیبا، محمدرضا رضاییان، مریم پیرکاری، امیر ابیلی، احمد معظمی، حامد فاتحی، علیرضا تابش و ... تصویر مشترک هوش مصنوعی را با عنوان «همه چشم‌ها به رفح است» منتشر و در این پویش شرکت کرده اند.

کد مطلب 6122079
سید امیر شایان حقیقی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • یوسف ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      27 23
      پاسخ
      مر گ بر اسرائیل
    • مجتبی ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      16 18
      پاسخ
      اسرائیل خونخوار دیگه ول کن
    • IR ۲۳:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      11 13
      پاسخ
      بزنیداین اسراییلی های بی دین وبی وجود را که اصلا بدرد دنیا نمی خورند این پست فطرتهای بی وجدان که درحق بشریت ظلم ها کردن را باید با انبردست زبان کثیف شان را از گلویشان بیرونکشید لعنت بر سیهونیسم
    • زهرا ۲۳:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      18 11
      پاسخ
      شرمنده کردن مثلا هنرمندان،چه عجب نطقشون باز شد
      • IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۸/۰۹
        0 0
        چشمات مشکل داشت
      • IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۸/۰۹
        0 0
        چشمانت مشکل داره که فکر می‌کنید همه هنرمندان بد هستن. اتفاقا بیشترشون خوب هستن
    • Marziehe ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
      13 10
      پاسخ
      چه عجب بیدار شدن مرگ بر اسرائیل وحشی و جنایتکارانی که باهاشون همدست هستن تف بر شرف نداشته تان
    • ۰۰:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
      10 11
      پاسخ
      مرگ بر اسرائیل جنایتکار وحامیانش
    • قاسم IR ۰۰:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
      7 13
      پاسخ
      همه چشم ها به رفع است،، مرگ بر اسرائیل غاصب کثیف که سرزمین فلسطین را غصب کرده این راباید فهمید که سرزمین وخانه هایشان توسط اسرائیل غاصب کثیف غصب شده است
    • IR ۰۱:۰۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
      7 10
      پاسخ
      توقرن بیست ویک یک دولت نیست که بتونه جلوی این حرومزاده ها رو بگیره.کاش مبشد بریم باهاشون بجنگیم و دنیارو از وجود نحسشون برای همیشه پاک کنیم
      • هرکی IR ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
        11 1
        خب چرا نمیری کی جلوتو گرفته😂
    • ناشناس ۰۳:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
      2 3
      پاسخ
      همه کارها در ید قدرت و خواست اراده خداوند بزرگ است سرنوشت فلسطین را خود خدا مشخص خواهد کرد ما انسان ها فقط وسیله هستیم اگر اراده خداوند به نابودی است که انجام خواهد شد و اگر به ماندن است که خواهد ماند والا هیچ کس یارای مقابله با ماندن یا نابودی که خداوند مقدر کرده نیست ...
    • IR ۰۷:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
      6 3
      پاسخ
      کار هوش مصنوعی است نه مردم
    • حیدری ۰۹:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
      5 8
      پاسخ
      چه عجب چون بازیگران دیگه در دنیا این پویش روگذاشتن اینام شرکت کردن
    • ۰۹:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
      9 6
      پاسخ
      خب چکارکنیم حالا

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها