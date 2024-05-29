پیوستن علیرضا مهران و رسول نجفیان به «مجنون آن لیلی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اثر، اجرای موسیقی-نمایش «مجنون آن لیلی» از چهارشنبه پنجم اردیبهشت آغاز شده و تا پایان این هفته هر شب در ۲ نوبت ساعت‌های ۱۸:۳۰ و ۲۱ در تالار حافظ روی صحنه می‌رود.

در چهار سانس اجرای پایانی «مجنون آن لیلی» علیرضا مهران، در نقش مجنون، روی صحنه می‌رود و رسول نجفیان نیز راوی بخش‌های مختلف این پروژه موسیقی-نمایش است.

تا روز چهارشنبه، عمار تفتی نقش مجنون را ایفا می‌کند و رشید کاکاوند نیز راوی بخش‌های مختلف اثر است.

«مجنون آن لیلی» نخستین تجربه کارگردانی پیمان خازنی است. این اثر با بهره‌گیری صحیح از اجزایی چون ادبیات، موسیقی، حرکت و عناصر نمایشی قصه‌ای کهن از نظامی را روایت می‌کند.

«مجنون آن لیلی» نوشته محمود توسلیان است که زهره فیروزی نقش لیلی را در آن بازی می‌کند.

ملیکا شهاب نقش نجلا، سپیده موسوی نقش نورا، رز ایزدی نقش محیا، آتنا قرائی نقش سرنوشت، علی تیمورفامیان نقش ابن سلام و سیما نوروزیان نقش دایه را بازی می‌کنند؛ طراحی فرم حرکت برعهده نارینه گالستانیان است و حامی جدلی دستیاری وی را برعهده دارد.

در خلاصه داستان این نمایش آمده: «روزی روزگاری جایی توی این دیر مکافات، همای سعادت بال‌هاشو باز کرد و قصه عشق ساز کرد. به یه مکتب خونه رسید، نظر کرد. رو شونه لیلی نشست، مجنونو در به در کرد. اما ... .»

دیگر عوامل اجرای این نمایش عبارتند از: طراح لباس: مقدی شامیریان، دستیاران: تینا ساوجبلاغی و مبینا رمضانی، طراح گرافیک و تیزر: محمد ‌صادق ‌زرجویان، موشن‌گرافی: امیرحسین ‌ستوده ‌نسب (کت ‌استودیو)، طراح صحنه: رها علی‌نژاد، کارگردان تیزر و تصویربردار: مهرورزان، عکاس: پیمان گرزم، دستیاران کارگردان: سمانه حبیب‌پور، علی تیمورفامیان، تبلیغات فضای مجازی: امیر قالیچی، سرپرست گروه موسیقی و نوازنده سنتور: ملینا فرجی، خوانندگان: هادی فیض‌آبادی، زهره فیروزی، امید نصری، نوازندگان: آتنا قرایی، ملینا فرجی، آنیتا هراتی، حمید اسماعیل‌زاده، همخوان: سیما نوروزیان، امیر نوروزیان.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت موسیقی-نمایش «مجنون آن لیلی» می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.