تشکیل ائتلاف جدید تروریستی «جیش المجاهدین»/ آغاز روند تضعیف موقعیت داعش و النصره در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لبنانی السفیر امروز در گزارشی اعلام کرد: اخیرا درگیریهای شدیدی میان داعش و دیگر گروههای مسلح که تحت لوای جیش المجاهدین قرار دارند در حلب و ادلب به وجود آمده که اوضاع میدانی در سوریه را پیچیده تر از قبل کرده است.

بنابراین گزارش، اخیرا برخی گروههای به اصطلاح اسلامی و گروههای غیر اسلامی تحت لوای "جیش المجاهدین" ائتلافی جدید را تشکیل داده و در حلب و ادلب وارد نبرد با داعش(گروه تروریستی موسوم به دولت اسلامی عراق و شام) شده اند.

جیش المجاهدین با صدور بیانیه ای جدید که روز گذشته (سوم ژانویه) منتشر شده، نبرد با گروه دولت اسلامی در عراق و شام را علنا اعلام کرده است. در ذیل این بیانیه عنوان هفت گروه تروریستی که با یکدیگر متحد شده اند دیده می شود.

این هفت گروه تروریستی شامل گروه "استقم کما امرت"، "تیپ نوزدهم ارتش آزاد" ، گروه مسلح "نورالدین الزنکی" ، تیپ "الانصار" ، "امجاد الاسلام" ، "انصار الخلافه" و "حرکه النور" می شود.



تصویر بیانیه جیش المجاهدین

"محمد ادیب" که خود را به عنوان سخنگوی جیش المجاهدین معرفی کرده در گفتگو با خبرگزاری آناتولی اظهار داشت: اقدامات جیش المجاهدین تنها به حلب خلاصه نمی شود، بلکه ما در نظر داریم حومه حلب و ادلب و حومه آن را هم از دست داعش خارج کنیم.

وی اعلام کرده است که شیخ "توفیق شهاب الدین" فرمانده گردانهای نورالدین الزنکی به عنوان فرمانده اصلی جیش المجاهدین فعالیت می کند.

این گروه مسلح جدید در بیانیه خود مدعی شده که با اقدامات داعش در هدر دادن خون مجاهدان، ایجاد رعب و وحشت میان مردم، سرقت و غارت اموال ساکنان مناطق مختلف، گروگان گیری و ربودن برخی فرماندهان نظامی و قتل آنها و برخی اقدامات افراطی دیگر آنها مخالف است.

این روزنامه با اشاره به احتمال افزایش شدت این درگیریها در روزهای آتی، درباره آخرین وضعیت نبرد در سوریه اعلام کرد: در دمشق و حومه آن به ویژه در مناطق جوبر، عدرا، داریا و الزبدانی همچنان درگیریهای بسیار شدیدی میان ارتش و گروههای مسلح جریان دارد. ارتش سوریه اخیر شکستهای متعددی را متحمل نیروهای تروریستی داعش و النصره در این مناطق کرده و آنها را از بسیاری نقاط عقب رانده است.

آغاز روند تضعیف موقعیت داعش و النصره علاوه بر وضعیت نبردهای میدانی در سوریه به شرایط سیاسی نیز و حمایت ائتلافهای مورد حمایت غرب از آنها نیز بستگی دارد.

روزنامه گاردین امروز در گزارشی با اشاره به درگیری شدید میان گروههای تروریستی در حلب، اعلام کرد: برخی گروههای مسلح نزدیک به ائتلاف مخالفان سوری طی روزهای اخیر وارد نبرد جدی با گروههای افراطی وابسته به القاعده شده اند.

این روزنامه انگلیسی این درگیریها را نشانه ای از تضعیف موقعیت گروههای تروریستی افراطی همچون النصره و داعش و کاهش حمایت شخصیتهای سیاسی از آنها دانسته است.

پیش از این نیز منابع امنیتی از تشکیل گروه جدیدی مسلح در سوریه به نام "الجبهه الاسلامیه " خبر داده بودند که تحت نظر آمریکا فعالیت می کند و با اقدامات گروههای تندرو مسلح در سوریه زاویه دارد.