تلفات سنگین تروریستها در حومه حلب/ سرکردگان لواء الاسلام به هلاکت رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه، ارتش سوریه امروز (شنبه) به مخفیگاههای گروههای تروریستی در مناطق العامریه و السید علی یورش برد و این مخفیگاهها را منهدم کرد.

یک منبع امنیتی در این باره به سانا گفت: ارتش سوریه در عملیات خود در مناطق کویرس، عربید، رسم العبود، کصیکیص و اطراف زندان مرکزی حلب با تروریستها درگیر شد و علاوه بر منهدم کردن تجهیزات آنها شمار زیادی از آنها را به هلاکت رساند.

دیگر تحولات امنیتی سوریه به شرح زیر است:

- ارتش سوریه با حمله به چندین خودرو حامل تسلیحات تروریستها در مناطق معاره الارتیق، المنصوره، مایر و حیلان (حومه حلب) شمار زیادی از تروریستها را از پای درآرود و تسلیحات آنها را نیز منهدم کرد.

- 30 عضو گروههای مسلح در منطقه برزه دمشق روز گذشته خودشان را تسلیم ارتش سوریه کردند.

- چندین سرکرده گروه تروریستی موسوم به لواء الاسلام در درگیری با ارتش سوریه در مناطق جوبر، الزبدانی، کفیر الزیت، عدرا البلد، الملیحه ، داریا و حجر الاسود کشته شدند.

- ارتش سوریه با ناکام گذاشتن تلاش تروریستها برای حمله به مناطق کفریه، خربه سولاس و ربیعه در حومه لاذقیه شمار زیادی از آنها، از جمله سرکرده تروریستها را به هلاکت رساند. بیشتر تروریستهای کشته شده در این عملیات، تابعیت غیر سوری داشتند.

- تلاش تروریستها برای حمله به مراکز امنیتی در شهر درعا با کشته شدن شماری از آنها در عملیات متقابل ارتش، ناکام ماند.