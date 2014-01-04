کار منزل وظیفه فقهی زن نیست بلکه وظیفه اخلاقی است/ مرد مسئول حمایت و تامین عزتمندانه زن است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحیم‌پور ازغدی طی سخنانی در سومین همایش «نقش زنان در توسعه و ترویج فرهنگ وقف» که روز شنبه 14دی ماه در تالار وحدت برگزار شد، به تبیین جایگاه زنان در عرصه اقتصادی و مالکیت و انفاق پرداخت و گفت: برخلاف تاریخی که بر زنان در شرق و غرب عالم رفته است، زن مسلمان از ابتدای آغاز اسلام علاوه بر وظایفی که به عنوان زن در برابر خانواده اش دارد، -چنانکه مرد هم دارد-یک وظیفه اجتماعی - اقتصادی نسبت به جامعه اسلامی به نحو خاص و جامعه جهانی به نحو عام دارد.

وی با اشاره به آیات سوره نساء به تبیین برخی از حقوق و مسئولیت اقتصادی زنان پرداخت و گفت: پیامبر اکرم(ص) یک نگاه توحیدی و دینی به مالکیت داشتند ضمن اینکه برای مالکیت زن یک حریمی را قائل شدند یعنی برخلاف دیگر فرهنگها که زن مملوک بود، در فرهنگ اسلام زن مالک شد و مالکی مستقل از دیگران که بر دسترنج خودش مالکیت دارد.

رحیم‌پور ازغدی با اشاره به آیات قرآن بر نفی اصالت دنیا تأکید کرد و گفت: در آیه 32 سوره نساء به دو مسئله، یکی نفی اصالت دنیا و دیگری نفی مسابقه در کسب ثروت و قدرت تأکید شده است، در این آیات به روشنی بیان شده است که در جامعه اسلامی نباید رقابت در ثروت و قدرت باشد بلکه بر تعاون و همکاری اقتصادی توصیه شده است.

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به برخی از حقوق اقتصادی زن در جامعه اسلامی اشاره کرد و افزود: مالکیت زن یک مفهوم قرآنی است. با اینکه زن مسئولیت اقتصادی ندارد اما حقوق اقتصادی دارد یعنی تا وقتی که ازدواج نکرده است باید تحت حمایت مالی پدر یا برادر قرار گیرد و بعد از ازدواج این مسئولیت روی دوش شوهر است و اگر هیچکدام از این حامیان مالی نبودند بر حکومت اسلامی و بیت المال است که زنان جامعه را به لحاظ اقتصادی تأمین نماید و نباید زن به بیگاری و استثمار کشیده شود.

وی یادآور شد: بر اساس آیات قرآن، تفاوتهای حقوقی و حقیقی بین زن و مرد به مفهوم افضلیت ارزشی نیست بلکه این مسائل مانع از مالکیت زن از دستاوردهای خودش نمی شود . اگر زن امکان فعالیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی با حفظ عفت و حدود شرعی را نداشته باشد، خداوند نمی تواند به او امر و نهی کند در حالیکه آیات قرآن ناظر به این اوامر و نواهی است که به زن و مرد کرده است.

رحیم‌پور ازغدی به تبیین تعالیم اسلام در خصوص جایگاه زن پرداخت و گفت: خداوند در قرآن برای مالکیت اقتصادی زن ارزش قائل شده است اما متأسفانه در جهان و در بخشی از کشور ما این نگاه محمدی و الهی به زن وجود ندارد.

این پژوهشگر دینی با اشاره به نگه اسلام به حقوق اقتصادی و کرامت اجتماعی زن تصریح کرد: کار خانه وظیفه فقهی زن نیست بلکه وظیفه اخلاقی زن برای حفظ خانواده است و خداوند به پیامبر(ص) ابلاغ فرمود که خدا برای زنان حقوقی قرار داده است چون تولید مثل بر دوش زنان است و با توجه به همه مسائلی که به قوای بدنی زن آسیب می زند، مردان مسئول حمایت و تأمین عزتمندانه زن شدند و این امر جدا از سهم زن از ارث است.

وی در ادامه به روایتی از امام موسی الکاظم (ع) درباره وقف اشاره کرد و گفت: حضرت می فرمایند که همه عالم وقف است و واقف« الله» است برای تمام بشر. در واقع کسی که وقف می کند در توزیع رزق الهی مشارکت می کند و کسانی که انفاق می کنند عملا نماینده و دست خداوند می شوند و وقف یعنی ملک خصوصی را عمومی کردن، است.

دکتر رحیم‌پور ازغدی بر ضرورت پرداختن به موقوفات مورد نیاز جامعه امروز تأکید کرد و با اشاره به روایتی از پیامبر(ص) به تبیین مفهوم سود از دیدگاه اسلام پرداخت و گفت: پیامبر(ص) فرمود: هرکس انفاقی می کند در واقع برای تکامل و تعالی خود اقدام می کند. انفاق همراه توهین و تحقیر نباید باشد. یعنی کرامت انسانها از شکمشان مهمتر است. پیامبر فرمود که به خاطر مسکل مالی پیش کسانی که شما را تحقیر می کنند، نروید و از طرفی به کسانی که انفاق می کنند نیز از تویهین و تحقیر در امر انفاق برحذر داشتند. حضرت فرمودند کسانی که انفاقی می کنند که توأم با تحقیر است، خداوند در قیامت با آنان سخن نخواهد گفت و به آنها نظر نمی کند و آنها پاکیزه نخواهند شد بلکه عذاب می بینند.