اجرای مرحله تکمیلی طرح واکسیناسیون فلج اطفال در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی میرزاده از آغاز مرحله تکمیلی طرح واکسیناسیون فلج اطفال در این استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف پیشگیری از شیوع بیماری فلج اطفال و ارتقای سطح ایمنی جامعه در حال اجراست.
میرزاده افزود: در مرحله نخست این طرح، ۵۷ هزار و ۹۹۵ کودک زیر پنج سال واکسینه شدند و این طرح ویژه کودکان متولد ۲۰ دی ۱۳۹۹ به بعد است.
وی با اشاره به نحوه دسترسی خانوادهها به خدمات واکسیناسیون اظهار کرد: شهروندان میتوانند برای دریافت واکسن به مراکز خدمات جامع سلامت در سطح شهر و روستا مراجعه کنند. همچنین در مناطق پرخطر و حاشیه شهر، تیمهای سلامت با حضور در منازل به واکسیناسیون کودکان اقدام میکنند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ادامه داد: اجرای این طرح تا ۲۹ بهمنماه ادامه خواهد داشت و پوشش کامل جامعه هدف بهویژه در مناطق پرخطر و سکونتگاههای حاشیهای با جدیت در حال پیگیری است.
وی در خصوص مراکز فعال واکسیناسیون نیز گفت: مراکز فعال برای جمعیت ایرانی و غیرایرانی شامل مرکز امام خمینی، رسالت، شادپور، چاهستانیها، فاطمهالزهرا، شهید تختی و نخل ناخدا خلیج فارس است.
میرزاده همچنین افزود: مراکز ویژه اتباع شامل اسلامآباد، سورو، سید جمال، تختی، مدنی، نایبند جنوبی، ۲۲ بهمن و بلال نیز بهطور فعال در حال ارائه خدمات واکسیناسیون هستند.
وی در پایان از خانوادهها خواست تا در فرصت باقیمانده با مراجعه به مراکز تعیینشده، نسبت به تکمیل واکسیناسیون فرزندان خود اقدام کنند.
