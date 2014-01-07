هزار میلیارد ریال بودجه پیشنهادی سال 93 شهردار آبادان به شورا/ اجرای چند طرح عمرانی شاخص در راه است

محمود رضا شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رشد 34 درصدی بودجه پیشنهادی سال 93 نسبت به بودجه 750 میلیارد ریالی سال 92 افزود: از میزان کل بودجه پیشنهادی، سهم اعتبارات جاری 55 درصد و سهم اعتبارات عمرانی 45 درصد دیده شده است.



وی اظهار کرد: سعی شده حرکت بودجه در سال 93 بر پایه درآمدهای عمومی و ارزش افزوده و رویکرد آن توجه به مناطق محروم و کم برخوردار باشد.



شهردار آبادان با اشاره به طرح اولویت دار ساماندهی کانالهای دفع آبهای سطحی تصریح کرد: از 45 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار عمرانی پیش بینی شده برای سال آینده، سه میلیارد و 400 میلیون تومان آن را برای اجرای این طرح در نظر گرفته ایم که این میزان اعتبار پیش بینی شده سوای از کمکهای دولتی است.



شیرازی با اشاره به رشد مناسب اعتبارات بخشهای مختلف یادآور شد: در بخش توسعه فضای سبز در سال آینده نیز شش میلیارد و 550 میلیون تومان اعتبار پیش بینی شده که این میزان در مقایسه با اعتبار سه میلیارد و 900 میلیون تومانی سال 92 افزایش چشمگیری را نشان می دهد.



وی با تاکید بر رویکرد شهرداری آبادان در توجه به مناطق محروم و کم برخوردار سهم اعتبارات مناطق سه گانه شهرداری را این چنین عنوان کرد: سهم اعتباری مناطق محروم واقع در محدوده منطقه یک شهرداری دو میلیارد تومان، سهم مناطق محروم واقع در محدوده منطقه دو شهرداری سه میلیارد و 100 میلیون تومان و سهم مناطق محروم واقع در محدوده منطقه سه شهرداری نیز سه میلیارد و 200 میلیون تومان لحاظ شده است.



شهردار آبادان با بیان اینکه 53 درصد از بودجه عمرانی پیشنهادی برای سال 93 در شهرداری مرکزی می ماند، گفت: بودجه عمرانی شهرداری مرکزی برای اجرای پروژه های شاخص 24 میلیارد و 150 میلیون تومان است.



شیرازی همچنین میزان بودجه عمرانی پیش بینی شده برای مناطق سه گانه شهرداری را در سال 93 به ترتیب هفت میلیارد و 175 میلیون تومان برای منطقه یک، هشت میلیارد و 75 میلیون تومان برای منطقه دو و شش میلیارد و 100 میلیون تومان برای منطقه سه عنوان کرد.



وی در بخش دیگری از این گفتگو به شروع به کار برخی پروژه های شاخص در آبادان در سال 93 اشاره کرد و افزود: علاوه بر ساخت زمین های چمن مصنوعی در نقاط مختلف شهری، ساخت یک استادیوم ورزشی (در قالب فوتبال ) برای کمک به رفع مشکل کمبود زمین چمن برای انجام تمرینات و بازیهای باشگاههای فوتبال شهر نیز به اجرا در می آید.



شهردار آبادان با اشاره ساخت استادیوم در بخش جنوبی 40 متری ذوالفقاری جنب ساختمان مخابرات اظهار کرد: در زمان حاضر در حال انجام مطالعات جهت تهیه نقشه ها بر اساس استانداردهای رایج ساخت یک استادیوم البته با چمن مصنوعی هستیم.



شیرازی تصریح کرد: ساخت یک فرهنگ سرا در منطقه احمد آباد برای استفاده شهروندان نیز در بودجه سال آینده دیده شده است که برای این منظور از ساختمان قبلی تعاونی مصرف کارکنان شهرداری (واقع در لین 10) استفاده می شود.



وی با اشاره به اعتبار یک میلیارد تومانی پیش بینی شده برای این طرح یادآور شد: به دلیل قدمت 30 ساله ساختمان مذکور پس از تخریب کار ساخت فرهنگ سرا در دو طبقه انجام می شود و این مجموعه می تواند نیاز هنرمندان شهر به داشتن یک مکان فرهنگی جهت انجام فعالیتهای هنری را رفع کند ضمن آنکه فعالیتها و خدمات حوزه فرهنگی شهرداری نیز می تواند در این مکان انجام شود که ساخت و اتمام این فرهنگسرا در سال 93 به انجام و اتمام می رسد.



شهردار آبادان از اجرای دو پروژه مشارکتی ساخت پارکینگ های خلیج فارس و ولایت در سال آینده خبر داد.



شیرازی ادامه داد: همچنین احداث یک بازارچه هنری ویژه هنرمندان آبادانی جهت عرضه محصولات هنریشان نیز در لیست برنامه های قابل اجرای شهرداری در سال 93 آورده شده است که بر اساس پیشنهادات اولیه احتمالا این بازارچه در ابتدای خیابان احمدآباد جنب کتابخانه ثامن الائمه احداث شود.



وی افزود: همچنین چندین بازارچه محلی جهت ساماندهی دستفروشان و دسترسی آسان شهروندان به کالاهای مورد نیاز در سال آینده احداث می شود.