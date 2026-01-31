به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی امور آب و فاضلاب شهرستان خرمآباد با صدور اطلاعیهای از قطعی و افت فشار آب شرب در برخی مناطق این شهرستان به دلیل انجام عملیات اصلاح شبکه توزیع آب خبر داد.
بر اساس این اطلاعیه، عملیات اصلاح شبکه آبرسانی روز یکشنبه ۱۲ بهمنماه ۱۴۰۴ انجام خواهد شد و در همین راستا، آب شرب برخی مناطق شهر خرمآباد از ساعت ۹ صبح تا ۱۸ عصر با قطعی کامل یا افت فشار مواجه میشود.
مناطق مشمول قطعی یا افت فشار آب
طبق اعلام امور آب و فاضلاب شهرستان خرمآباد، مناطق کوی آبشاران، کوی پگاه، خیابان کارگر، کوچههای آویشن و کوچههای بهار شیراز در بازه زمانی اعلامشده تحت تأثیر این عملیات قرار خواهند گرفت.
شرکت آب و فاضلاب خرمآباد با تأکید بر ضرورت همکاری شهروندان، از ساکنان این مناطق درخواست کرده است با ذخیرهسازی آب شرب مورد نیاز و مدیریت مصرف، تمهیدات لازم را پیش از زمان قطعی پیشبینی کنند.
در پایان این اطلاعیه آمده است: پس از اتمام عملیات اصلاح شبکه، آبرسانی بهصورت تدریجی و پایدار به حالت عادی بازخواهد گشت.
