سوآپ نفت کماکان متوقف است/ برنامه جدید افزایش ظرفیت سوآپ نفت

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود توقف چندین ماهه سوآپ نفت ایران از کشورهای حاشیه دریای خزر، شرکت ملی نفت انجام سرمایه گذاری های جدید به منظور افزایش ظرفیت سوآپ طلای سیاه را در دستور کار قرار داده است.



از این رو در حال حاضر ساخت تاسیسات جدید ساحلی، فراساحلی و مخازن ذخیره سازی نفت به منظور افزایش ظرفیت سوآپ نفت از 200 هزار بشکه فعلی به نیم میلیون بشکه در روز آغاز شده است.



در شرایط فعلی سه برنامه کوتاه، میان و بلند مدت برای توسعه زیر ساخت‌های ساحلی و بندری افزایش ظرفیت سوآپ نفت در پایانه نفتی شمال (بندر نکا) در اولویت قرار دارد از این رو به منظور تامین نیازمندی‌های پشتیبانی ناوگان دریایی و انتقال ظرفیت دریافت نفت خام توسعه حوضچه فراگیر پایانه نفتی نکا آغاز شده است.



پیش بینی می‌شود با اجرا و تکمیل طرح‌های مختلف توسعه‌ای، ظرفیت این حوضچه فراساحلی از 200 هزار بشکه در روز فعلی به 500 هزار بشکه و در سال‌های آینده با اجرای برنامه‌های میان و بلند مدت به ترتیب به 1.5 میلیون و 2.5 میلیون بشکه در روز افزایش یابد.



عبدالله احمدي در تشریح مهمترین برنامه‌های شرکت ملی نفت ایران برای افزایش ظرفیت سوآپ نفت، گفت: با بهره برداری از طرح توسعه پایانه نفتی شمال، ظرفیت کنونی سوآپ نفت با افزایشی 300 هزار بشکه‌ای به روزانه 500 هزار بشکه افزایش می‌یابد.



مدیرمهندسی و ساختمان شرکت پایانه‌های نفتی با بیان اينكه طرح احداث حوضچه فراگير در حال انجام است، تصریح کرد: احداث آب‌نماي این حوضچه با حدود 45 ميليارد و 860 ميليون تومان سرمایه گذاری در حال انجام مراحل مختلف اجرایی است.



این مقام مسئول درباره ترسیم اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت توضیح داد: علاوه بر افزایش ظرفيت سوآپ نفت خام به 500 هزار بشكه در روز، افزايش ميزان انتقال نفت در این پایانه نفتی و همچنین تامين نيازمندي‌هاي پشتيباني ناوگان حفاري از جمله این اهداف راهبردی است.



به گفته وی، لايروبي حوضچه‌ها و كانال ورودي دسترسي به پهلوگيرها با حجم 4.2 ميليون مترمكعب، احداث دايك هاي سنگي در مجاورت موج شكن‌ها و استحصال حدود 44 هكتار زمين در بخش داخلي حوضچه با استفاده از مصالح لايروبي، جهت تامين بستر براي احداث مخازن ذخیره سازی نفت و فرآورده نفتي در فازهاي آتي از طرح‌های در دست اجرا است.



احمدی همچنین از استقرار یک فروند کشتی لایروب در پایانه نفتی بندر نکا خبر داد و افزود: لایروبی بزرگترین پایانه نفتی ایران در حاشیه دریای خزر در حال انجام است.



سید محسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران پیشتر از مذاکراه با کشورهای حاشیه دریای خزر برای افزایش حجم سوآپ نفت خام خبر داده و گفته بود: ایران هم اکنون آمادگی فنی و زیرساختی کاملی برای افزایش سوآپ نفت دارد.