توطئه کشف حجاب توسط رضا خان به منظور از بین بردن هویت اسلام بود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدين عصر سه شنبه در جلسه شوراي مشورتي خانواده شهدا و ايثارگران شهرستان سمنان با اشاره به روز 17 دی (سالروز کشف حجاب توسط رضاخان خائن) افزود: از بین بردن هویت اسلامی زنان ایرانی در این توطئه انگلیسی از اهداف رضا خان بود که با ورود و موضع گیری علما و روحانیان و مقاومت و ایستادگی مردم به شکست انجامید .

وی تصریح کرد: از پلیدترین ترفندهای دشمنان اسلام و بویژه انگلیس، توطئه کشف حجاب زنان در ایران اسلامی بود که در تاریخ معاصر کشور ما، به شکل رسمی و قانونی اتفاق افتاد.

سعدالدين افزود: انگلستان پدر پیر استعمار که در آن دوران از بزرگترین ابر قدرتها و از دشمنان سر سخت اسلام به شمار می رفت، با طرح کودتای سوم اسفند 1299 و روی کار آوردن "رضا خان میر پنج" در صدد به اجرا در آوردن "اسلام زدایی" و جایگزینی ارزش های غربی در جامعه بود که سرانجام در دی ماه 1314 رضاخان به همراه همسر و دختران بی حجاب خود برای اولین بار در دانش سرای مامایی شرکت و رسما فرمان ممنوعیّت حجاب را برای زنان اعلام کرد.

فرماندار شهرستان سمنان با اشاره به اينكه فرهنگ دینی ملت بزرگ ایران با هدایت روحانیت در برابر این اقدام نابخردانه رضا خان باعث شکست این طرح ضد دینی و خلاف اصول اسلامی شد گفت: اين موضوع نشان داد که دشمنان اسلام به دنبال ترویج بی بند و باری و تحمیل فرهنگ غرب به دیگر فرهنگ ها هستند.

وي حجاب و عفاف را نمادی ترین مصداق اسلامیت و عقیده مندی مردم مسلمان و متعهد به آیین جاودان الهی حضرت محمد (ص) دانست و تصریح کرد: حفظ پوشش اسلامی و رعایت عفاف، وقار و متانت مرد و زن در برابر خود و جامعه همواره عامل استحکام خانواده ها و راه نجات جامعه از منجلاب رابطه های ناپاک و غیرسالم، است.

سعدالدین به نقش خانواده های شهدا و ایثارگر در ترویج فرهنگ حجاب و عفاف اشاره و ادامه داد: این خانواده ها به عنوان مرجع و الگوی دیگر خانواده ها همواره در سلامت جامعه و دور ماندن از آسیب های بد حجابی و بی حجابی مثمر ثمر بوده اند.

فرماندار شهرستان سمنان در پايان رعایت حجاب و عفاف را یکی از ویژگی های امر به معروف واقعی دانست.