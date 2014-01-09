شهرداری صالح آباد برای ارائه خدمات صدور سند ثبتی اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رسولی ظهر پنجشنبه در جلسه ای که به منظور بررسی و رفع مشکلات صدور سند ثبتی املاک شهر صالح آباد برگزار شد، برای حل مشکلات شهروندان این شهر در خصوص صدور سند ثبتی اعلام آمادگی کرد و گفت: بخش عمده ای از مراحل صدور سند به شهرداری مربوط است که پرسنل شهرداری با تمام قوت در انجام این خدمات هستند.

وی گفت: همچنین با به کارگیری نقشه بردار شهرداری بمنظور تطبیق با طرح تفضیلی و جامع در صورت استقرار نماینده ای از بنیاد مسکن در شهر کارها سریعتر پیش می رود.

رسولی همچنین با بیان اینکه احراز مالکیت و مشخص شدن حدود اربعه املاک موجب رفع بسیاری از مشکلات این حوزه می شود، افزود: با مشخص کردن بازه زمانی برای متقاضیان و شفاف سازی روند تشکیل و تکمیل پرونده قطعا استقبال بهتری توسط همشهریان از این طرح به عمل خواهد آمد که شهرداری این آمادگی را دارد که برای فراخوان عمومی مردم نیز اقدام کند.

وی با اشاره به اینکه صدور سند برای املاک تعریضی ضروری است، اعلام داشت: پس از اجرای طرحهای تفضیلی و ساخت وسازهای جدید اسناد مربوطه اصلاح می گردند.

هزار و 132 جلد سند روستائی در شهر صالح آباد صادر شده است

مدیر بنیاد مسکن شهرستان بهار نیز در این جلسه با ارائه گزارش مختصری از روند صدور اسناد ثبتی در صالح آباد گفت: کار صدور سندهای ثبتی املاک شهر صالح آباد از سال 88 آغاز شده است که تا کنون از دو هزار و 69 واحد ساختمانی متقاضی سند هزار و 132 جلد سند روستایی نیز صادر شده است.

حسین سماواتی در خصوص نحوه روند صدور سند ثبتی در سال جاری عنوان داشت: متقاضیان اسناد ثبتی شهری باید در ابتدا به شهرداری مراجعه کرده و پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی و کارشناسی شهرداری در خصوص احراز مالکیت، تهیه کروکی، مشخص کردن حدود اربعه زمین و تطبیق املاک با نقشه طرح جامع و تفضیلی، پرونده های مربوطه با مستندات آن توسط مالک به بنیاد مسکن ارجاع می شود و کارشناسان بنیاد مسکن نیز برای تطبیق موضوع به محل اعزام می شوند که پس از تشخیص مجاز یا غیرمجاز بودن واحد مورد نظر با هماهنگی شهرداری به اداره ثبت معرفی می شوند و پس از طی مراحل ثبت رونوشت به بنیاد مسکن ارسال می شود.

سماواتی اظهار داشت: تاکنون 288 متقاضی که خود دارای زمین بوده اند در غالب مسکن مهر انفرادی، برای استفاده از تسهیلات ساختمانی با بانکهای عامل عقد قرار داد کرده اند که از این تعداد 271 نفر موفق به دریافت پایان نیز کار شده اند.

وی با اشاره به اینکه 23 قطعه زمین نیز توسط شهر داری صالح آباد برای مسکن مهر 99 ساله به بنیاد مسکن شهرستان واگذر گردیده است، اعلام داشت: 18 متقاضی احداث واحد مسکونی معادل 60 بلوک به بانکهای عامل معرفی شده است و عقد قرارداد هم صورت گرفته است وشش متقاضی نیز معادل دو بلوک پایان کار خود را دریافت کرده اند.

سماواتی همچنین اعلام داشت: شهرداری صالح آباد می در خصوص تشکیل پرونده متقاضیان صدور سند اعم از تکمیل فرمهای نقشه برداری، کروکی محل و ترسیم بر روی A4 ملک ، احراز مالکیت اقدام کند.

وی افزود: نماینده بنیاد مسکن در صورت وجود متقاضی و درخواست شهردار بصورت یک روز در هفته در شهرداری صالح آباد برای سهولت کار ارباب رجوع، تخفیف ویژه عوارض شهرداری به شهروندان و یا قسط بندی عوارض برای تشویق آنان بمنظور ثبتی کردن املاک در مدت معین پس از اخذ نظر شورای شهر و مصوبه مربوطه، در صورت نیاز تهیه فرم استشهاد به امضای همسایگان، دوتن از معتمدین محل و سپس مهر شورا که می بایست نمونه آن برای هماهنگی به رویت رئیس اداره ثبت واسناد برسد، هماهنگی نقشه بردار شهرداری با اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان به منظور نحوه برداشت املاک، صدور سند برای املاک تعریضی در صورت ساخت و سازهای جدید و انجام طرحهای تفضیلی اصلاح سند، تعیین پروسه زمانی برای صدور اسناد ثبتی توسط شهرداری و بنیاد مسکن، مراجعه حضوری نمایندگان شهرداری و بنیاد مسکن به درب منازل برای شهروندانی که تاکنون اقدام به ثبتی کردن املاک خویش نکرده‌اند، مستقر خواهد شد.

سماوات با بیان این مطلب که مدارک مورد نیاز برای صدور سند ثبتی شامل سند مالکیت قولنامه عادی افراد، تکمیل فرمهای بنیاد مسکن، احراز مالکیت و مدارک شناسایی مالک، کروکی، تعهد نامه محضری و غیره می باشد، اعلام داشت: قولنامه های عادی بایستی به تأیید شورای اسلامی شهر رسیده و پس از مهر و امضاء به شهرداری ارسال شود و بنگاههای معاملاتی نیز برای قولنامه می توانند بیع نامه هم تنظیم و صادر کنند.