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۶ بهمن ۱۴۰۴، ۷:۲۴

جدیدترین اقدام تل‌آویو علیه شبکه الجزیره

جدیدترین اقدام تل‌آویو علیه شبکه الجزیره

رژیم صهیونیستی در راستای سیاست سانسور خبری در اراضی اشغالی و ممانعت از انعکاس وقایع در این منطقه به ویژه نوار غزه اقدام جدیدی علیه شبکه الجزیره اتخاذ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کابینه رژیم صهیونیستی ممنوعیت فعالیت شبکه الجزیره و بستن دفاتر این شبکه و ممانعت از همکاری شرکت های پخش با آن را به مدت ۹۰ روز دیگر تمدید کرد.

بر اساس این گزارش، وزیر ارتباطات رژیم صهیونیستی با ارسال نامه ای به شبکه الجزیره مدعی شد، فعالیت شبکه های خارجی که علیه امنیت این رژیم عمل می کنند ممنوع است. این در حالی است که علت اصلی ممنوعیت فعالیت شبکه الجزیره در اراضی اشغالی انعکاس تحولات میدانی و واقعیت های جنگ غزه و همچنین پوشش جنایات رژیم صهیونیستی در این باریکه بوده است.

همچنین گزارش شده که شرکت های اینترنتی باید سایت های مربوط به شبکه الجزیره را ببندند. این شبکه نمی تواند هیچ دفتری در اراضی اشغالی داشته باشد.

کد مطلب 6731608

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    نظرات

    • حامد ۰۸:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
      0 3
      پاسخ
      دشمنان اسلام با آگاهی دادن به مردم بسیار مخالفند، پس باید این جبهه را با کار علمی و جهادی و تبیینی تقویت کرد.

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