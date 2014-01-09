برگزاری مردمی جشن های فجر انقلاب/ 20 برنامه محوری در بابل اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رجب مولایی بعد از ظهر پنجشنبه در ستاد دهه فجر شهرستان، به لزوم توجه نظم و انضباط از سوی مدیران اشاره و اذعان داشت: ارزیابی هر مدیری به میزان نظم وتوجه اودر حضور به موقع جلسات وشرکت در مناسبت های ملی ومذهبی است.

فرماندار بابل گفت: همه مدیران باید فضای اداره خود را متناسب با دهه فجر مزین کرده وسردر ادارات خود را با بنر و سربرگ نامه های اداری را با شعاری از مضامین انقلاب تزیین کنند.



مولائی گفت: باید همه دستگاههای اجرایی از تمام ظرفیتهای موجود برای باشکوه تربرگزار کردن ایام الله دهه فجر استفاده وباشورای هماهنگی تبلیغات هماهنک وهمکاری داشته باشند.



فضاسازی شهری متناسب با ایام الله دهه فجر باشد

معاون عمرانی فرماندار بابل نیز اظهارداشت: یکی از برنامه های شاخص اجرایی در دهه فجر افتتاح پروژه هاست.

محسن کبود بیان داشت: مدیران باید تمام توجه خود را معطوف به پروژه های دهه فجر نمایند وتمام تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

وی تصریح کرد: دقت وحساسیت در انجام این پروژه ها نشان شانیت این پروژه ها بوده ومدیران باید اهتمام لازم را در این خصوص داشته باشند.



کبود خاطرنشان کرد: باید با شوراها ودهیاران هماهنگی لازم برای افتتاح پروژه به عمل آید تا کارهای ضروری به روزهای آخر افتتاح نکشد.

معاون عمرانی فرماندار بابل گفت: زیباسازی مبلمان شهری ،بخش وشهرها از دیگر مواردی است که باید به آن توجه ویژه شود .



کبود گفت: ایام الله دهه فجر یک اتفاق تاریخی وخوشایند برای مردم کشور ما محسوب شده وجشن این ایام نیزباید توام با شادی ونشاط باشد لذا پاک سازی حریم جاده ها باید در دستور کار جدی قرارگیرد تا بهار انقلاب بهتر درک شود.

جشن دهه فجر در روستاها پررنگ تر برگزار شود



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بابل نیز اظهارداشت: شهرستان بابل یکی از بزرگترین شهرستانهای مازندران است واین گستردگی جغرافیایی برنامه های متنوعی را می طلبد.

حجت الاسلام ابراهیم قاسمیان تصریح کرد: متاسفانه برگزاری جشن های دهه فجر در روستاها کم رنگ بوده وستاد هماهنگی تبلیغات روستا ها بهره چندانی ندارند.



وی گفت: اگر شورای هماهنگی جلسات ستادی در بخش ها داشته باشد و بخشها بتوانند ابلاغ مستقیم را از استان گرفته ولی از سوی شهرستان نظارت شوند برگزاری این جشنها در روستاها پررنگ تر خواهد شد.



همه دستگاههای اجرایی موظف به برگزاری یک برنامه شاخص هستند



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بابل نیز اظهارداشت: 20 برنامه محوری در بابل برگزار خواهد شد که از جمله آن رژه موتورسواران، به صدا درآمدن زنگ انقلاب درآموزش وپرورش، دیدار با امام جمعه بابل وزیارت مرقد عالم فقید مرحوم آیت الله روحانی ،برگزاری نخستین یادواره دهه انقلاب وراهپیمایی 22 بهمن ازجمله برنامه های این ایام در شهرستان بابل است.



جانی روشن بیان داشت: متاسفانه گاهی مصوباتی درجلسات تصویب شده ولی در اجرا به آن اهمیت داده نمی شود، امیدواریم تنها مصوبات قابل اجرا مصوب شود.

وی خاطرنشان کرد: استفادهاز ظرفیت های کانون های فرهنگی و مذهبی از دیگر برنامه های مهم در برگزارکردن هرچه باشکوه تر جشن انقلاب در شهرستان بابل بوده که امیدواریم دستگاههای اجرایی اهتمام لازم را باما داشته باشند.