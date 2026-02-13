به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان از آغاز بخش استانی چهل و یکمین جشنواره موسیقی فجر از روز یکشنبه هفته آینده در لرستان خبر داد.
میثم محتشم با اشاره به حضور ۲۰ گروه موسیقی در این جشنواره، افزود: از این تعداد، ۱۲ گروه در مرکز استان، شش گروه در شهرستان کوهدشت و دو گروه در شهرستان پلدختر به اجرای برنامه خواهند پرداخت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با بیان اینکه این جشنواره در فضایی غیررقابتی برگزار میشود، بیان داشت: هدف از برگزاری این رویداد ضمن گرامیداشت ایامالله دهه مبارک فجر و ایجاد فضایی سرشار از نشاط برای عموم مردم، تمرکز ویژه بر شناسایی و کشف استعدادهای جوان و نوجوان فعال در گروههای هنری و آموزشگاههای موسیقی است.
محتشم با تأکید بر اهمیت حمایت از اجرا اولیها، تصریح کرد: در این دوره از جشنواره، تلاش خواهیم کرد تا با اهتمام لازم به معرفی چهرهها و پدیدههای جوان، نوجوان و حتی کودکان مستعد در عرصه موسیقی بپردازیم و همچنین از فعالان و پیشکسوتان این عرصه تجلیل به عمل آوریم.
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