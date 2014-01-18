بارش برف مدارس برخی شهرهای استان مرکزی را تعطیل کرد/ همه راههای ارتباطی باز است

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف و لغزندگی معابر مدارس پنج شهر شازند، خنداب، کمیجان و بخش سربند و اراک و خمین را در نوبت صبح امروز به تعطیلی کشاند.

در این روزهای سرد و برفی همچنین اکیپ زمستانه شهرداری اراک حدود 150 هزار بسته نمک در معابر اصلی، کوچه ها و پیاده روهای مرکز شهر توزیع کرده است تا از یخ زدگی و لغزندگی معابر کاسته شود.

کامیون ها، خاور ها و دستگاه برف روب و یک دستگاه نمک پاش اتوماتیک نیز در این روزهای برفی شهر اراک به کمک مردم امده است تا مردم از این نعمت الهی آرامش بیشتری داشته باشند.

تمامی راههای ارتباطی و گردنه های برفگیر استان باز است

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی ضمن هشدار به رانندگان در جاده ها در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دلیل بارش برف سنگین در راههای این استان، تردد وسایل نقلیه بدون زنجیر چرخ و وسایل ایمنی امکانپذیر نیست و خودروهای فاقد ایمنی متوقف می شود.

غلامرضا خرمی افزود: بارش برف سنگین از شامگاه دیشب در اغلب مناطق استان مرکزی آغاز شده و بیشترین بارشها در شازند، خنداب و اراک بوده است.

وی توضیخ داد: 85 گروه برفروب این اداره کل با 500 نیروی انسانی و 350دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین از ساعات اولیه بارش برف در راهها و جادهای استان حضور یافته و با برفروبی و نمک پاشی مانع از انسداد جاده ها و بسته شدن راهها شده اند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی بیان کرد: درحال حاضر تمامی راههای ارتباطی و گردنه های برفگیر استان باز است و تردد در آنها بکندی جریان دارد.

به گزارش اداره کل هواشناسی استان مرکزی بارش برف تا پایان روز شنبه ادامه خواهد داشت بنابراین رانندگانی که ضرورت به مسافرت دارند باید مواد خوراکی و وسایل گرمایشی و پتو را هنگام تردد در جاده های استان به همراه داشته باشند.