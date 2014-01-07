تصادف زنجیره ای 22 خودرو در محور ساوه -همدان رخ داد/ بی اطلاعی از وضعیت مصدومان

به گزارش خبرنگار مهر، این تصادفات زنجیره ای 22 خودرو که در نیمه شب گذشته در محور ساوه - همدان در 35 کیلومتری این آزادراه به وقوع پیوست منجر به کشته شدن 6 نفر و زخمی شدن 16 نفر شد.

قنبر فراهانی مدیر اورژانس و فوریتهای پزشکی استان مرکزی با اظهار بی اطلاعی از وضعیت مصدومان به خبرنگار مهر گفت: 9 آمبولانس به محل تصادف اعزام شدند و مصدومان به بیمارستانهای شهید چمران و شهید مدرس ساوه اعزام شدند.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی علت این تصادفات را وجود مه و نداشتن دید کافی و همچنین لغزنده بودن جاده دانست و به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر این محور (ساوه – همدان) باز است و تردد به علت یخ زدگی جاده با احتیاط و آهستگی صورت می پذیرد.

سرهنگ مهدی حسنی افزود: به علت بارش برف که از یکشنبه شب در تمام نقاط استان مرکزی آغاز شده و هم اکنون نیز در حال بارش است، تردد در محورهای مواصلاتی استان را با اختلالاتی همراه کرده است.

لغزنده بودن محورهای مواصلاتی استان

وی با اشاره به لغزنده بودن محورهای مواصلاتی استان، داشتن زنجیر چرخ و رعایت اصول ایمنی را از ضروریات عنوان کرد و گفت: هم اکنون در تمام محورهای مواصلاتی و برف گیر استان مرکزی تردد امکان پذیر است.

سرهنگ حسنی از هموطنان تقاضا کرد تا عادی شدن وضع جوی، حتی الامکان از ترددهای غیرضروری در راه های ارتباطی استان خودداری کنند و چنانچه قصد سفر دارند قبل از حرکت از سالم بودن وسیله نقلیه خود مطمئن و وسیله نقلیه خود را به تجهیزات ایمنی زمستانی به ویژه زنجیر چرخ مجهز کنند.

وی با بیان اینکه اکیپ های راهداری و امدادی طرح زمستانه در حال آماده باش هستند و پلیس راه آمادگی لازم را برای انسداد مسیرها در صورت ضرورت دارا است، گفت: رانندگان توصیه های ایمنی پلیس را جدی بگیرند تا از بروز این تصادفات جلوگیری شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مركزي نیز از امداد به 20 خودرو در تصادف شب گذشته خبر داد و به خبرنگار مهر گفت: در پی بارش برف در شب گذشته در محورهاي استان، همچنین 85 نفر اسکان اضطراری شدند.

مرتضي سليمي با بیان اینکه 110 امداد گر و 22 اکیپ در جاده ها وظیفه امداد رسانی را برعهده دارند، گفت: در پی تصادف دیشب تمام مجروحان به بیمارستان شهر ساوه منتقل شدند.

محورهای اصلی استان برای تردد رانندگان باز شده است

وی به رانندگان عبوری از گردنه های یادشده توصیه کرد، علاوه بر همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی با احتیاط کامل حرکت کنند.

مدیر روابط عمومی راه و شهرسازی استان مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر 400 راهدار در حال خدمت رسانی در جاده ها هستند، گفت: راهداران تا شش صبح امروز تلاش کردند و محورهای اصلی استان برای تردد رانندگان باز شده است.

محمد سلیمانی اصل با بیان اینکه به 148 خودرو امدادرسانی شده است، ادامه داد: همچنین در محورهای فرعی و راههای روستایی راهداران در حال حاضر مشغول به فعالیت هستند تا این محورها را بازگشایی کنند.

وی از هزار و 400 تن نمک پاشی در جاده ها خبر داد و گفت: 12 هزار و 200 کیلومتر از راههای اصلی استان برف روبی و نمک پاشی شده است.

سلیمانی ادامه داد: همچنین 500 راهدار در 35 راهدارخانه سیار و ثابت با 350 دستگاه در حال حاضر در جاده های استان مشغول به فعالیت هستند.

بارش برف همچنین مدارس برخی از شهرهای استان مرکزی از جمله مدارس کمیجان، خنداب، فراهان، محلات، خمین و اراک را به تعطیلی کشاند و فعالیت ادارات چند منطقه استان نیز به دلیل بارش برف و لغزندگی با یک ساعت تاخیر آغاز شد.